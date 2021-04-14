HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Öğretmenler için aşı açıklaması

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Öğretmenler için aşı açıklaması
28 views
14 Nisan 2021 - 10:51
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler. Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir” açıklamasında bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve okul çalışanlarına ilişkin öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna, şu ana kadar 425 bin 430 personelin dahil edildiğini bildirdi.

AA’da yer alan habere göre Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin ve okul çalışanları için öncelikli Kovid-19 aşı uygulamasının devam ettiğini belirtti.

İlkokul ve okul öncesi kurumlarda bulunan öğretmenler, psikolojik danışmanlar, okul yöneticileri ve okul çalışanlarının sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabileceğini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

“Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır. Aşı planlaması doğrultusunda ‘@enabizsistemi’ ve ‘@MHRS_182’den durumunuzu takip edip randevularınızı oluşturabilirsiniz.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O Sektörde Çalışanlara DestekO Sektörde Çalışanlara Destek
Cinsel istismardan yargılanan Tuma Çelik beraat ettiCinsel istismardan yargılanan Tuma Çelik beraat etti
Boluğur’dan ‘Analar neler doğuruyor!’ cevabıBoluğur’dan ‘Analar neler doğuruyor!’ cevabı
Akşener’den Cumhur İttifakı açıklamasıAkşener’den Cumhur İttifakı açıklaması
Cem Yılmaz: ErtelendimCem Yılmaz: Ertelendim
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Genç Girişimcilere Büyük Müjde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
O Sektörde Çalışanlara Destek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cinsel istismardan yargılanan Tuma Çelik beraat etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Boluğur’dan ‘Analar neler doğuruyor!’ cevabı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akşener’den Cumhur İttifakı açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cem Yılmaz: Ertelendim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öğretmenler için aşı açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çocuk olmadıkça Evliliğe Gerek Yok
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kısmi Kapanma Bugün Başlıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana’da Balıkçı Teknesi Battı
SON DAKİKA HABERLERİ
Genç Girişimcilere Büyük MüjdeNisan 14, 2021-12:04 pm
O Sektörde Çalışanlara DestekNisan 14, 2021-12:00 pm
Cinsel istismardan yargılanan Tuma Çelik beraat ettiNisan 14, 2021-11:46 am
Boluğur’dan ‘Analar neler doğuruyor!’ cevabıNisan 14, 2021-11:43 am
Akşener’den Cumhur İttifakı açıklamasıNisan 14, 2021-11:38 am
Cem Yılmaz: ErtelendimNisan 14, 2021-11:22 am
Öğretmenler için aşı açıklamasıNisan 14, 2021-10:51 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.