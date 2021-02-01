Karara İtiraz Etti

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Son dönemlerdeki paylaşımları ve sivri açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Deniz Akkaya’nın, “Söylemezsem Olmaz” programında sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra hakkında yaptığı açıklamalar başını yaktı. Ciğerci, Akkaya’nın o sözlerinin ardından 3 ay tedbir kararı aldırmıştı. Kararı ihlal eden Deniz Akkaya hapis yatacak.

İş insanı Selin Ciğerci, kendisi ve 2019 yılında hayatını birleştirdiği eşi Gökhan Çıra hakkında canlı yayında yaptığı açıklamalarından dolayı avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurmuş, kendisi ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı.

DENİZ AKKAYA’NIN İTİRAZI MAHKEMEDE REDDEDİLDİ!

Selin Ciğerci’nin aldırdığı tedbir kararı ihlal edince Deniz Akkaya 3 gün zorlama hapsine çarptırıldı. Karara itiraz eden ünlü manken, programdaki konuşmalarının eleştiri sınırları içerisinde olduğunu öne sürdü. İtiraz dilekçesinde ayrıca “Mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararı 6 ay önce bitmiştir” denildi. Ancak Akkaya’nın karara itirazı reddedildi. Ünlü manken cezaevine girecek.

NE OLMUŞTU?

3 yıl önce geçirdiği ameliyatla cinsiyet değiştiren 37 yaşındaki sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak kendisi ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı.

İddiaya göre Akkaya, katıldığı programda Ciğerci hakkındaki açıklamalarına devam etti. Ciğerci’nin avukatı, Akkaya’nın tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu. Bant kayıtlarını inceleten mahkeme, ünlü mankenin tedbir kararını ihlal ettiğini tespit edince 3 günlük zorlama hapsi kararı aldı.



3 GÜN HAPİS YATACAK

Deniz Akkaya karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, Akkaya’nın programdaki sözlerinin eleştiri sınırları içerisinde yer aldığı öne sürüldü. Akkaya’nın itirazı üzerine İstanbul Aile Mahkemesi’nde duruşma görüldü. Duruşmada her iki tarafı da avukatları temsil etti.Mahkeme, Deniz Akkaya’nın zorlama hapsini kaldıracak nitelikte yeterli delil sunmadığı, hakkında verilen hapis kararının olayla uyumlu ve yasaya uygun olduğu ve tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle itirazını reddetti. Mahkeme kararına göre ünlü manken 3 gün hapis yatacak.

DENİZ AKKAYA NE DEMİŞTİ?

İddiaya göre Akkaya, konuk olarak katıldığı programda Ciğerci’yle ilgili “Spor hocama çırılçıplak videolarını göndermiş”, “Bununla birlikte olan adamlar da sapık” şeklinde açıklamalarda bulundu.