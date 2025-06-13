MELİSA DÖNGEL’DEN BİKİNİLİ TATİL PAYLAŞIMI

Başarılı oyuncu Melisa Döngel, rol aldığı “Holding” dizisinin ani final kararının ardından tatile çıktı. Bodrum’da sevgilisiyle tatilin tadını çıkaran Döngel, sosyal medyada peş peşe bikinili paylaşımlar yaparak gündem oldu. Ünlü oyuncunun pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

DİZİSİ BEKLENMEDEN EKRANA VEDA ETTİ

“Sen Çal Kapımı”, “Aşk Mantık İntikam”, “Kusursuz Kiracı”, “Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı”, “Kirli Sepeti” ve son olarak “Holding” gibi projelerde rol alan Melisa Döngel, dizisinin reyting düşüklüğü nedeniyle apar topar final yapması sonrası dinlenmeye çekildi.

TEN RENGİ BİKİNİSİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Yeni projelerine hazırlanmadan önce Bodrum’da tatil yapan Döngel, ten rengi bikinisiyle verdiği pozları Instagram’da paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun fotoğraflarına yoğun ilgi gösterdi. Yorumlar arasında “Fiziği mükemmel”, “Şaka mısın, çok güzelsin”, “Harika görünüyorsun” gibi ifadeler dikkat çekti.

YENİ PROJELER YOLDA

Melisa Döngel’in bu kısa tatilin ardından yeni projeler için hazırlıklara başlayacağı konuşuluyor. Oyuncunun sosyal medya paylaşımları, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili merakları artırmış durumda.