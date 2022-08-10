Rezerv lig, yeni sezonda futbolseverlerin gündeminde yer alan organizasyonlar arasında yer alıyor. Avrupa liglerinde olduğu gibi Süper Lig’de yer alan takımların B kadroları ile çıktığı karşılaşmalar puan durumu oluşturacak ve lig bitiminde şampiyon ilan edilecek. Peki, Rezerv lig nedir, ne demek? İşte, o detaylar