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Rezerv lig nedir, ne demek?

Rezerv lig nedir, ne demek?
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10 Ağustos 2022 - 11:50

Rezerv lig nedir, ne demek

Rezerv lig, yeni sezonda futbolseverlerin gündeminde yer alan organizasyonlar arasında yer alıyor. Avrupa liglerinde olduğu gibi Süper Lig’de yer alan takımların B kadroları ile çıktığı karşılaşmalar puan durumu oluşturacak ve lig bitiminde şampiyon ilan edilecek. Peki, Rezerv lig nedir, ne demek? İşte, o detaylar

Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen ligdir. 30 Haziran 2022 tarihinde ligin kurulduğu ve 2022-23 Süper Lig’te yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştır.

Ligin kurulmasının açıklanmasının ardından 28 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan statü belgesinde Süper Lig’te yer alan ve 35 kişilik A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular yer alabileceği belirtilmiştir. A Takım listesine yer almayan Türk statüsünde yer alan profesyonel, gelişim liglerinde oynama hakkı olan yerli ve yabancı tüm amatör veya profesyonel futbolcular müsabakalarda yer alabilecektir.

Ligin ilk maçı 6 Ağustos 2022 tarihinde İstanbulspor ile Trabzonspor takımları arasında oynandı. Lig tarihinin ilk golünü maçın 19. dakikasında Trabzonspor’dan Ali Alperen Çelik kaydederken, maçı ise İstanbulspor 3-2 kazandı.

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