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CDC’den Delta Varyantı Uyarısı

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CDC’den Delta Varyantı Uyarısı
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29 Temmuz 2021 - 15:01
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Rochelle Walensky, corona virüsüne karşı tam olarak aşılanmış kişilerin dahi Delta varyantını başkalarına bulaştırabildiğini söyledi.

CDC'den Delta varyantı uyarısı
Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, Hindistan’da ortaya çıkan ve kısa sürede baskın hale gelen Delta varyantı endişeleri artırıyor. Aşıların varyanta karşı ne kadar etkili olduğu tartışılırken, üçüncü doz aşı ve kısıtlamaların geri gelmesi gibi pek çok ihtimal ülkeler tarafından değerlendiriliyor.

Corona virüsünde en çok can kaybının görüldüğü ABD de o ülkelerden biri. Salgınla mücadelede en önemli kurumlardan biri olan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), zorunlu maske kararını değiştirmişti. Aşılarını tamamlayan kişilerin maske takma zorunluluğu bulunmadığını belirten CDC uzmanları, varyantın hızla yayılmasıyla kapalı alanlarda maske takılması gerektiğini açıkladı.

YENİ VERİLER ORTAYA KOYDU

CDC Direktörü Rochelle Walensky, corona virüsü aşısı olan kişilerin Delta varyantını başkalarına bulaştırabildiğini gösteren yeni bilimsel veriler olduğunu söyledi. Walensky, “Delta varyantıyla ilgili son birkaç haftada yaşananlara ilişkin yürüttüğümüz çalışmalar, aşı olsanız dahi virüsü başkasına bulaştırabildiğinizi ortaya koydu. Bu nedenle maske kuralı tavsiyesini güncelledik” dedi.

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