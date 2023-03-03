DEFALARCA UYARIYORUM LÜTFEN DİKKATE ALINIZ

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03 Mart 2023 - 15:10

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, iki bölgeye dikkat çekerek 7.4 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı.

Naci Görür'den 7.4'lük deprem uyarısı! İki bölgeye dikkat çekti! - Sayfa 1

Prof. Dr. Naci Görür, FOX TV’de yaptığı açıklamada “Endişe ettiğimiz yerler var” diyerek, deprem uyarısı yaptı.

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Naci Görür'den 7.4'lük deprem uyarısı! İki bölgeye dikkat çekti! - Sayfa 2

Görür’ün açıklamaları şöyle:

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Naci Görür'den 7.4'lük deprem uyarısı! İki bölgeye dikkat çekti! - Sayfa 3

– Çorum tam Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde. Bu kuşağın tamamı, Türkiye’nin tamamı, hatta dünyanın en aktif büyük depremler oluşturabilen kuşağı içerisinde.

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Naci Görür'den 7.4'lük deprem uyarısı! İki bölgeye dikkat çekti! - Sayfa 4

Bu kuşak aşağı yukarı Bingöl-Karlıova’dan çok büyük ölçüde Marmara Denizi’ne kadar enerjisini tüketti. Büyük deprem üretme enerjisini boşalttı.

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Naci Görür'den 7.4'lük deprem uyarısı! İki bölgeye dikkat çekti! - Sayfa 5

– Şimdi Marmara’yı bekliyoruz. Bir de Erzincan ile Karlıova arasındaki bu kesimi bekliyoruz.

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Naci Görür'den 7.4'lük deprem uyarısı! İki bölgeye dikkat çekti! - Sayfa 6

Burada Pülümür’ün olduğu yer aşağı yukarı 7.4 büyüklüğünde belki deprem olabilir. Yedisu fayı üzerinde. Bunu zaten hep söylüyoruz.

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Naci Görür'den 7.4'lük deprem uyarısı! İki bölgeye dikkat çekti! - Sayfa 7

– Tunceli-Pülümür 7.4 büyüklüğünde deprem olabilir. Burada en son deprem 1794’te. Dolayısıyla epey zaman geçti.

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Naci Görür'den 7.4'lük deprem uyarısı! İki bölgeye dikkat çekti! - Sayfa 8

Erzincan depremi buraya muhtemelen enerji de transfer etmiş olabilir.

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Naci Görür'den 7.4'lük deprem uyarısı! İki bölgeye dikkat çekti! - Sayfa 9

Bu Doğu Anadolu fayındaki hareketler de belli ölçüde burayı biraz etkilemiş olabilir.

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Naci Görür'den 7.4'lük deprem uyarısı! İki bölgeye dikkat çekti! - Sayfa 10

Endişe ettiğimiz yerlerden biri bu.

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Naci Görür'den 7.4'lük deprem uyarısı! İki bölgeye dikkat çekti! - Sayfa 11

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