Alaska’da 8.2 Büyüklüğünde Deprem !

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Alaska’da şiddetli bir deprem yaşandı. Uluslararası haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği depremin büyüklüğünün 8.2 olduğu açıklandı. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

Alaska Yarımadası’nda bugün şiddetli bir sarsıntı meydana geldi… ABD’nin önde gelen jeoloji kuruluşlarından USGS depremin büyüklüğünü 7.2 olarak açıklarken, kısa bir süre sonra depremin şiddetinin 8.2 olduğunu duyurdu.

Depremin yerin 35 kilometre altında meydana geldiğini açıklayan yetkililer tsunami uyarısı da yaptı.

Avrupa’nın önde gelen deprem ve yeraltı kuruluşlarından EMSC de depremin büyüklüğünü 8.0 olarak kayıtlara geçti. EMSC, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini de açıkladı.