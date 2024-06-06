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ACUN FENA PATLADI

ACUN FENA PATLADI
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Haziran 2024 - 16:34

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç’un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, seçimdeki rakipleri Aziz Yıldırım’ın iddialarına cevap verdi. Yıldırım, ‘Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Gerizekalı Acun.’ diyerek çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'ın iddialarına sert yanıt! "Bir tanesini ispat etsin..." - Sayfa 1

Fenerbahçe’de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gerçekleşecek başkanlık seçimine sayılı günler kala gerilim arttı.

Ali Koç’un yönetim listesindeki Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım adeta birbirine girdi.

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Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'ın iddialarına sert yanıt! "Bir tanesini ispat etsin..." - Sayfa 2

Yıldırım, geçtiğimiz gün Enver Aysever’in YouTube’daki programına konuk olmuş ve Ilıcalı hakkında “Acun FETÖ’cülere pasaport veriyormuş, Adnan Oktar meselesine girersem sokağa çıkamaz” demişti.

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Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'ın iddialarına sert yanıt! "Bir tanesini ispat etsin..." - Sayfa 3

TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık’ın programına konuk olan ünlü televizyoncu da Yıldırım’ın bu sözlerine “Benim tek amacım Fenerbahçe’ye yardım etmekti. Şimdi ‘Adnan Oktarcı’ oldum. Başkan olmak için birilerini karalamaya çalışmak yakışmıyor. 35 sene önceki mevzu. Ayıptır.” diyerek karşılık vermişti. İkili, bugün yine birbirleri hakkında konuştu.

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Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'ın iddialarına sert yanıt! "Bir tanesini ispat etsin..." - Sayfa 4

Yıldırım, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplantısında şunları söyledi. ‘Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra’da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra’da değil Roma’da görüştüm. Gerizekalı Acun. 2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş’ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik’te Fetöcülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler.

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Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'ın iddialarına sert yanıt! "Bir tanesini ispat etsin..." - Sayfa 5

Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun’un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler başka bir şey demiyorum. Adnan Oktar’a sadece 1 sene gittim diyor ama 9 sene gitmiş. Hakkında yazılan 3 bin 500 sayfalık fezlekeyi okudum.

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Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'ın iddialarına sert yanıt! "Bir tanesini ispat etsin..." - Sayfa 6

‘Acun, Cumhurbaşkanından yetki almış gibi her şeye garanti veriyor. O işleri ben hallederim diyor. Listelerine bakıyoruz hükümete yakın isimler var. Fetö’ye yakın isimler var. Devletle kavga edilmez ama siyaset ile de işimiz olmaz’

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Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'ın iddialarına sert yanıt! "Bir tanesini ispat etsin..." - Sayfa 7

Bu akşam Fenerbahçe Ülker Arena’da genç taraftarlar ile bir araya gelen Ilıcalı da Yıldırım’a yeniden yanıt verdi.

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Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'ın iddialarına sert yanıt! "Bir tanesini ispat etsin..." - Sayfa 8

‘Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin, beni bir daha buralarda görmeyeceksiniz. Öyle iftiralar atıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım. Benim hayatım çok iyiydi.

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Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'ın iddialarına sert yanıt! "Bir tanesini ispat etsin..." - Sayfa 9

Çok mutluydum. Ancak ben Fenerbahçe için elimi taşın altına koydum. Bir gün bile ‘Rakip takım taraftarı bana zarar verir mi?‘ diye düşünmedim. Ama bir şey fark ettim. Meğer düşmanım dışarıda değil içerideymiş.’

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