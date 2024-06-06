ACUN FENA PATLADI

Yıldırım, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplantısında şunları söyledi. ‘Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra’da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra’da değil Roma’da görüştüm. Gerizekalı Acun. 2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş’ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik’te Fetöcülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler.