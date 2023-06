Hollywood Reporter hazırladı! İşte eleştirmenlere göre 21. Yüzyılın en iyi 50 filmi!

3- THE GLEANERS AND I (2000)

“In the Mood for Love”, komşu olan evli bir kadın ile evli bir erkeğin arasında oluşan bağı konu ediyor.

8- IN THE MOOD FOR LOVE (2000)

10- GET OUT (2017) J

“The Power of the Dog” filmi, Montana’da geniş bir çiftliğe sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor.

15- THE POWER OF THE DOG (2021)

“Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (Sil Baştan) filmi, ayrıldığı sevgilisinden kalan hatırlarını sildiren bir adamın hikayesini anlatıyor. Başrollerini Jim Carrey ve Kate Winslet’ın paylaştığı film, “En İyi Özgün Senaryo” dalında Oscar kazanmıştır.

16- ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND (2004)

17- TALK TO HER (2002)

20- FAR FROM HEAVEN (2002)

25- CALL ME BY YOUR NAME (2017)

James Ivory’nin André Aciman’ın aynı adlı romanından uyarladığı “Call Me by Your Name” filmi, 80’lerin ilk yarısında, Kuzey İtalya’da hayatları kesişen genç Elio ile babasının asistanı Oliver’ın hikayesini anlatıyor.