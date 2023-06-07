Hollywood Reporter hazırladı! İşte eleştirmenlere göre 21. Yüzyılın en iyi 50 filmi!

Hollywood Reporter’ın film eleştirmenleri, 2000 yılından 2022’ye kadar çekilmiş en iyi yapımları listeledi. İşte 21. yüzyılın en iyi 50 filmi.

1- YI YI (2000) Edward Yang, “Yi Yi” adlı filminde bir aileden yola çıkarak Tayvan’da yaşamın yarattığı gerilimi işliyor.

1 50

2- INSIDE LLEWYN DAVIS (2013) Coen Kardeşler imzalı “Inside Llewyn Davis” filminde, folk müzik piyasasına girip hayatına bir yol çizmeyi uman Llewyn Davis’in zorluklarla dolu yaşamı anlatılıyor.

2 50

3- THE GLEANERS AND I (2000) Hayatını çöp veya hasat sonrası ürünleri toplayarak geçiren insanları ve eserlerini çöpten topladığı materyallerle yapan sanatçıları konu edinen “The Gleaners and I” adlı belgesel filmi Agnès Varda yönetti.

3 50

4- ZODIAC (2007) David Fincher’ın yönettiği film, 1960’lı yılların sonundan itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nin batı sahillerinde seri cinayetler işleyen ve kendine Zodiac takma adını koyan katili yakalama öyküsüne dayanıyor.

4 50

5- MULHOLLAND DRIVE (2001) David Lynch imzalı film, Los Angeles’a gelip halasının evinde kalırken hafızasını kaybedip aynı evde saklanan Rita ile karşılaşan ve onunla arkadaş olan Betty Elms adlı, gözü yükseklerde bir oyuncunun hikâyesini anlatır.

5 50

6- SPIRITED AWAY (2001) “Spirited Away”, ailesini kaybeden küçük Chihiro, babasını kurtarmak için korku dolu bir maceraya atılmasını anlatıyor.

6 50

7- BROKEBACK MOUNTAIN (2005) E. Annie Proulx’un meşhur hikayesinden uyarladığı “Brokeback Mountain” filmi, biri çiftçi, diğeri rodeo kovboyu olan iki adamın arasındaki ilişkiyi konu ediniyor.

7 50

8- IN THE MOOD FOR LOVE (2000) “In the Mood for Love”, komşu olan evli bir kadın ile evli bir erkeğin arasında oluşan bağı konu ediyor.

8 50

9- 4 MONTHS, 3 WEEKS AND 2 DAYS (2007) “4 Months, 3 Weeks and 2 Days” filmi, 1987 yılında üniversite yurdunda oda arkadaşı olan iki öğrencinin, içlerinden birinin yasa dışı kürtaj olması için ayarladıkları randevunun ve sonrasında yaşadıklarının trajik hikayesini anlatır.

9 50

10- GET OUT (2017) J ordan Peele’in yazıp yönettiği “Get Out” filmi, kız arkadaşı Rose’un ailesiyle tanışmaya giden Chris’in kendisini içerisinde bulduğu tekinsiz olayları anlatıyor.

10 50

11- BOYHOOD (2014) “Boyhood” filmi, bir gencin çocukluğundan üniversiteye kadar geçirdiği dönemi konu alıyor.

11 50

12- MOONLIGHT (2016) “Moonlight” (Ay Işığı) filmi, genç siyahi bir adamın çocukluğundan yetişkinliğe kadar Miami’nin zor bir mahallesinde, hayatta kendine yer edinme savaşını ve büyüme hikayesini anlatıyor. “Moonlight” filmi, 2017’de “En İyi Film” ve “En İyi Uyarlama Senaryo” dalında Oscar’a layık görüldü.

12 50

13- BURNING (2018) Japon yazar Haruki Murakami’nin kısa bir öyküsünden uyarlanan filmin konusu şöyle; Yarı zamanlı kurye, arada sırada da yazar olan Jongsu bir teslimat sırasında eski komşusu olan Haemi’yle karşılaşır. Haemi genç adamdan, kendisi Afrika seyahatindeyken kedisine göz kulak olmasını rica eder. Seyahatten döndüğündeyse, Jongsu’yu Kenya’da rastladığı gizemli bir adam olan Ben’le tanıştırır. Bir gün Ben Jongsu’ya sahip olduğu tuhaf bir hobiden bahseder.

13 50

14- WALL-E (2008) Andrew Stanton imzalı “Wall-E” filmi, kıyamet sonrası bir evrende ve iki robot arasındaki romantik ilişkiyi anlatmaktadır.

14 50

15- THE POWER OF THE DOG (2021) “The Power of the Dog” filmi, Montana’da geniş bir çiftliğe sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor.

15 50

16- ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND (2004) “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (Sil Baştan) filmi, ayrıldığı sevgilisinden kalan hatırlarını sildiren bir adamın hikayesini anlatıyor. Başrollerini Jim Carrey ve Kate Winslet’ın paylaştığı film, “En İyi Özgün Senaryo” dalında Oscar kazanmıştır.

16 50

17- TALK TO HER (2002) Pedro Almodovar imzalı “Talk To Her” filmi, hemen hemen aynı dramatik yoldan geçen Benigno ve Marco’nun arasında, kısa sürede başlayan derin dostluğu konu alıyor. Film, “En İyi Özgün Senaryo” dalında Oscar sahibi olmuştu.

17 50

18- SHOPLIFTERS (2018) Cannes’da Altın Palmiye’ye layık görülen “Shoplifters” filmi, ufak ölçekli dümenler çevirerek hayatlarını sürdüren bir ailenin, sokakta buldukları bir çocuğu aralarına almalarıyla gelişenleri anlatıyor.

18 50

19- DRIVE MY CAR (2021) Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan, Haruki Murakami’nin bir hikayesinden sinemaya uyarlanan “Drive My Car” filmi, kendisine tahsis edilen bir şoför ile hiç beklenmedik bir yolculuğa çıkan bir adamın hikayesini konu ediyor.

19 50

20- FAR FROM HEAVEN (2002) “Far From Heaven” filmi, 1950’lerde Connecticut’ın zengin banliyösünde yaşayan ev hanımı Cathy Whitaker’ın, görünüşte mükemmel hayatının dağılmaya başladığını gördüğündeki hikayesini anlatıyor.

20 50

21- PARASITE (2019) Yönetmenliği ve senaristliği Bong Joon-ho tarafından yapılan “Parazit” filmi, fakir bir aileden gelen genç adamın zengin bir ailenin kızına özel ders vermesi ve zamanla ailesiyle birlikte zengin ailenin özel hayatına sızmasını konu ediyor. “Parazit”, 92. Oscar Ödülleri’nde, “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Uluslararası Film” ve “En İyi Orijinal Senaryo” ödüllerini kazandı.

21 50

22- BEFORE SUNSET (2004) Ethan Hawke ve Julie Delpy’nin başrolleri paylaştığı, “Before Sunrise”dan 9 sene sonra çekilen bir devam filmi olan “Before Sunset”, Viyana’ya giden bir trende tanışan Jesse ve Celine’in hikayesini anlatıyor.

22 50

23- 35 SHOTS OF RUM (2005) Prömiyerini 2008’de Uluslararası Venedik Film Festivali’nde yapan “35 Shots of Rum” filmi, Lionel ile Jo adındaki baba kızın hikayesini konu ediniyor.

23 50

24- TIMBUKTU (2014) Cannes’da “Ekümenik Jüri” ve “François Chalais Ödülü”nü kazanan “Timbuktu” filmi, Mali’deki Timbuktu bölgesi, radikal İslamcı militanların eline geçtikten sonra kısıtlanan özgürlüklere uyum sağlamaya çalışan fakir bir çoban aileyi anlatıyor.

24 50

25- CALL ME BY YOUR NAME (2017) James Ivory’nin André Aciman’ın aynı adlı romanından uyarladığı “Call Me by Your Name” filmi, 80’lerin ilk yarısında, Kuzey İtalya’da hayatları kesişen genç Elio ile babasının asistanı Oliver’ın hikayesini anlatıyor.

25 50

26- Y TU MAMA TAMBIEN (2001) Alfonso Cuarón imzalı film, 17 yaşlarındaki Meksikalı iki arkadaş; Julio ve Tenoch’ın öyküsünü beyazperdeye yansıtıyor.

26 50

27- AT BERKELEY (2013) Frederick Wiseman imzalı, 4 saatlik “At Berkeley” belgeseli, üniversite yaşamının başlıca yönlerini, entelektüel ve toplumsal misyonunu, devlete ve yüksek öğretimin daha geniş fikirlerine olan yükümlülüğünü gösteriyor.

27 50

28- A SERIOUS MAN (2008) Coen Kardeşler imzalı film, 1960’ların ortasında geçen filmde, Orta Amerika’da bir üniversitede fizik profesörü olan Larry Gopnik’in gitgide kötüye giden hayatını konu ediyor.

28 50

29- THE DEATH OF MR. LAZARESCU (2005) “The Death of Mr. Lazarescu” (Bay Lazarescu’nun Ölümü) filmi, dostluk duygusunun yitirildiği, yardıma ihtiyacı olan birinin görmezden gelindiği bir dünyayı anlatıyor.

29 50

30- MARIE ANTOINETTE (2006) Antonia Fraser’ın çok satan kitabından, Sophia Coppola tarafından beyazperdeye uyarlanan film, Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’in dramına odaklanıyor.

30 50

31- MANCHESTER BY THE SEA (2016) Başrollerini Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler’ın paylaştığı “Manchester by the Sea” filmi, ağabeyinin ölümü üzerine Massachusetts’e giden ve abisinin vesayeti yeğenine bakmak zorunda olan boşanmış bir adamın hikayesini konu edinmektedir. “Manchester by the Sea”, 2017’deki Oscar Ödül Töreni’nde “En İyi Özgün Senaryo” ve ” En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini kazandı.

31 50

32- THE RETURN (2003) “The Return” filmi, Vanya ve Andrey adındaki iki kardeşin babalarının 12 yıl sonra eve aniden dönüşünün hikayesidir. Andrey Zvyagintsev imzalı film, 2004 yılında Venedik Film Festivali’nde “En İyi Film” ödülünü almıştı.

32 50

33- PORTRAIT OF A LADY ON FIRE (2019) “Portrait of a Lady on Fire” (Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi) filmi, Fransa’da 18. yüzyılın sonlarında geçen film, soylu bir kadın ve onun portresini çizmek için görevlendirilen bir ressam arasındaki bir aşk hikâyesini anlatıyor. 2019 Cannes Film Festivali’nde “Altın Palmiye” adayı gösterildi.

33 50

34- THE SOCIAL NETWORK (2010) “The Social Network”,Facebook ‘un kurucusu Mark Zuckerberg’in hayat hikayesini ve ünlü sosyal paylaşım sitesinin kurulma aşamalarını anlatıyor. Başrollerini Jesse Eisenberg ve Andrew Garfield’ın paylaştığı, David Fincher imzalı film, 2008’de 3 dalda Oscar kazanmıştı.

34 50

35- THE FAVOURITE (2018) “The Favourite” (Sarayın Gözdesi), Kraliçe Anne’in sağ kolu olan Lady Sarah ile saraya yeni gelen hizmetçi Abigail arasında yaşanan mücadeleyi konu ediyor. Başrollerinde Olivia Colman, Rachel Weisz ve Emma Stone gibi üç başarılı ismin yer aldığı “The Favourite”, 2018 yılında vizyona girmişti. Biri “En İyi Film” kategorisinde olmak üzere 10 dalda Oscar adaylığı elde eden film, Olivia Colman’a “En İyi Kadın Oyuncu Oscarı”nı kazandırmıştı.

35 50

36- LOVERS ROCK (2020) Steve McQueen imzalı “Lovers Rock”, bir blues partisinde yolları kesişip birbirlerine aşık olan genç bir çiftin hikayesini konu ediyor.

36 50

37- WENDY AND LUCY (2008) “Wendy and Lucy” filmi, Amerika’nın yıpratıcı ekonomik koşullarında hayatta kalma çabası veren insanların hikayesini Wendy’nin durumu üzerinden anlatıyor.

37 50

38- CHILDREN OF MEN (2006) Başrollerini Clive Owen, Clare-Hope Ashitey, Julianne Moore’un paylaştığı bilimkurgu temalı filmin konusu şöyle: Dünyanın en genç insanı on sekiz yaşındayken ölmüştür ve insanlık, neslinin tükenme olasılığı ile karşı karşıyadır. 2027 yılı itibari ile dünya, hiçbir şekilde anlam verilemeyen olaylara sahne olmaktadır. Artık üremek diye bir şey yoktur. Bu durum siyasi açıdan da tüm dengeleri sarsar.

38 50

39- I AM NOT YOUR NEGRO(2016) 2017’de “Yabancı Dilde En İyi Film” dalında Oscar adayı olan filmde, yazar James Baldwin, bitmemiş romanı “Remember This House” ile modern Amerika’daki ırk hikayesini anlatılıyor.

39 50

40- SUMMER OF SOUL (2021) Belgeselde, 1969 yılında düzenlenen 300 bin kişiden fazla katılımcısı bulunan Harlem Kültür Festivali’nin görüntülerine yer veriliyor.

40 50

41- PAN’S LABYRINTH (2006) Cannes’daki gösteriminde 22 dakika alkış alan, Guillermo Del Toro imzalı “Pan’ın Labirenti” filmi, fantastik bir dünyaya kaçan küçük bir kızın hikayesini anlatıyor.

41 50

42- NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS (2020) 24 Ocak 2020’de Sundance Film Festivali’nde prömiyer yapan “Never Rarely Sometimes Always” filmi, istemediği gebeliği konusunda medikal destek almak için kuzeni Skylar ile birlikte New York’a bir yolculuğa çıkan genç Autumn’ın hikayesini anlatıyor.

42 50

43- GRIZZLY MAN (2005) Werner Herzog imzalı film, amatör boz ayı uzmanı ve vahşi doğa eylemcisi Timothy Treadwell’in yaşamını ve ölümünün ardındaki gerçekleri gözler önüne seriyor.

43 50

44- THINGS TO COME (2016) Mia Hansen-Løve’a Berlin Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen Ödülü” getiren “Things to Come” (Gelecek Günler) filmi, rta yaştan sonra hayatın getirdiği değişikliklerle baş etmeye çalışan Nathalie’nin yaşadıklarını anlatıyor.

44 50

45- BRIDESMAIDS (2011) “Nedimeler” filmi, arkadaşlarının düğün günü için birbirlerini yiyen iki kızın komik anları ve bu düğünü düzenlemek için birbirleri ile olan mücadelelerini konu ediniyor.

45 50

46- PARIAH (2011) “Pariah” filmi Kendini ait hissetmediği bir çevrede yaşamak zorunda kalan 17 yaşındaki Alike’nin kendi cinsel kimliğini keşfetmeye çalışması ve akabinde yaşadıklarını konu alıyor.

46 50

47- BRIGHT STAR (2009) Kadrosunda Abbie Cornish, Ben Whishaw, Paul Schneider’in yer aldığı “Bright Star” filmi, İngiliz Şair Keats’ın hayatının bir dönemine ışık tutuyor. Oscarlı yönetmen Jane Campion imzalı film 2009 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

47 50

48- TIME (2020) Garrett Bradley imzalı “Time” filmi, 60 yıl hapis cezasına çarptırılan kocasının özgürlüğüne kavuşması için mücadele eden bir kadının hikayesini konu ediyor.

48 50

49- BLACK PANTHER (2018) Chadwick Boseman’ın başrolünde yer aldığı “Black Panther” filmi, ihanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan Wakanda Kralı T’Challa’nın mücadelesini anlatıyor. “Black Panther”, 2019’da “En İyi Film Müziği”, “En İyi Kostüm Tasarımı” ve “En İyi Prodüksiyon Tasarımı” kategorilerinde Oscar kazanmıştı.

49 50