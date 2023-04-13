Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti…

Geçtiğimiz ağustos ayında şaşalı bir düğünle evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliği kısa sürdü. Evi terk ettiği iddia edilen Özdemir ilişkisini bitirdi. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç iddialara göre anlaşmalı boşanma kararı aldı.

BEKAR EVİNE GİTTİ

“Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil” diyen Özdemir kocasıyla galaya da katılmadı.