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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti…

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti…
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13 Nisan 2023 - 11:16

Geçtiğimiz ağustos ayında şaşalı bir düğünle evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliği kısa sürdü. Evi terk ettiği iddia edilen Özdemir ilişkisini bitirdi. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç iddialara göre anlaşmalı boşanma kararı aldı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti... - Sayfa 1

Ağustos 2022’de evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz haftalarda ‘evlilikte kriz’ haberiyle magazin gündemine geldi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti... - Sayfa 2

İddiaya göre; deprem nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen oyuncuya, yakın arkadaşları kutlama organize etti.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti... - Sayfa 3

Arkadaşlarının evinde gerçekleşen küçük kutlamada Oğuzhan Koç, eşini üzecek davranışlarda bulundu. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine arkadaşı Saadet Özsırkıntı’nın evine gitti.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti... - Sayfa 4

BEKAR EVİNE GİTTİ

“Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil” diyen Özdemir kocasıyla galaya da katılmadı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti... - Sayfa 5

Özdemir, geçtiğimiz günlerde eşiyle yaşadığı evden eşyalarını alarak, bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy’deki villasına yerleşti.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti... - Sayfa 6

ORTAK AÇIKLAMAYLA DUYURACAKLAR

Demet Özdemir’in evliliği bitirme kararı ise sosyal medyayı salladı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti... - Sayfa 7

8 aylık evliliklerini kurtarmak için çabalayan çift başarılı olamadı, anlaşmalı boşanmak için düğmeye bastılar. Snob Magazin’in iddiasına göre; taraflar ortak bir ayrılık açıklaması yapacak.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti... - Sayfa 8

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti... - Sayfa 9

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti... - Sayfa 10

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti... - Sayfa 11

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti... - Sayfa 12

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti... - Sayfa 13

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti... - Sayfa 14

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