CANNES’DA KIRMIZI HALIYA KURALLAR GELDİ

Bu yıl 14-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 77. Cannes Film Festivali, kırmızı halı kurallarında köklü değişikliklere gitti. Festival yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, prömiyerler ve resmi etkinliklerde katı kıyafet kuralları uygulanacak. Özellikle çıplaklık içeren tasarımlar, spor ayakkabılar ve hacimli kuyruklu elbiseler yasaklandı.

RESMİ AÇIKLAMA: “FESTİVAL ALANLARINDA ÇIPLAKLIĞA İZİN VERİLMEYECEK”

Festivalin resmi web sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Kırmızı halıda ve festivalin diğer tüm alanlarında çıplaklık yasaktır. Ayrıca hacimli, uzun kuyruklu tasarımlar konukların hareket kabiliyetini kısıtladığı ve salonlarda oturmayı zorlaştırdığı için kabul edilmemektedir.”

Bu karar, hem etkinlik güvenliği hem de estetik akışı korumak adına alındı. Kırmızı halı akışını bozan, oturma düzenini engelleyen abartılı tasarımlar artık festival protokolüne aykırı sayılacak.

KADINLAR İÇİN ELBİSE, ERKEKLER İÇİN SMOKİN ZORUNLU

Katılımcılar için kıyafet kodu da net şekilde belirlendi. Film galalarına katılan kadınların uzun gece elbisesi, erkeklerin ise klasik smokin giymesi zorunlu hale getirildi. Bununla birlikte, festival yönetimi modern ve alternatif stillere de kapı araladı.

Kadınlar için kabul edilen alternatif kıyafetler arasında:

Küçük siyah elbise

Kokteyl elbisesi

Koyu tonlarda pantolon takımı

Siyah pantolon ve şık bir üst kombinasyonu yer alıyor.

SPOR AYAKKABIYA GEÇİT YOK

Ayakkabı seçiminde ise zarafet ön planda tutuldu. Açıklamada, kırmızı halıya sadece topuklu ya da topuksuz şık ayakkabılar ve sandaletler ile çıkılabileceği vurgulandı. Spor ayakkabılar ise kesin olarak yasaklandı.

HOLLYWOOD YILDIZLARI KIRMIZI HALIDA

Bu yıl kırmızı halıda boy gösterecek isimler arasında:

Jodie Foster, Paul Mescal, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch ve Scarlett Johansson yer alıyor.

FESTİVAL JÜRİSİ DE YILDIZLARLA DOLU

Cannes jürisinde ise bu yıl:

Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas ve Jeremy Strong gibi önemli isimler bulunuyor.