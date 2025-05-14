BÜLENT ŞAKRAK YENİ AŞKINI DUYURDU!

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, eski sevgilisi Burcu Kirman ile yollarını ayırmasının ardından kalbini ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu’na kaptırdı. Geçtiğimiz ay aşk yaşadıkları iddia edilen çift, sessizliklerini sosyal medya paylaşımıyla bozdu.

AŞK PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLDULAR

Bülent Şakrak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına, “Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor” şarkı sözlerini not düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bu romantik kare, çiftin ilişkisini resmen duyurduğu ilk paylaşım olarak dikkat çekti. Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran bu paylaşım, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

YENİ AŞK GEÇTİĞİMİZ AY ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bülent Şakrak ile Duygu Arabacıoğlu’nun birlikte olduğu haberi ilk olarak geçtiğimiz ay magazin basınına yansımıştı. Ancak çift, şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bu ilk paylaşım, ilişkilerini kamuoyuna duyurduklarının işareti olarak yorumlandı.

Şakrak’ın sade ve anlamlı paylaşımı, ilişkilerinin sağlam temeller üzerine kurulduğu şeklinde değerlendirildi.