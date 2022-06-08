Gündeme bomba gibi düşen ihanet iddiası! Kaan Yıldırım, Hande Erçel’i aldattı mı?

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım’ın ayrıldığı iddiası, günün magazin konusu oldu. Yıldırım’ın daha önce de adının anıldığı ve ‘aile dostum’ dediği oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden fotoğraf paylaşmaları, sosyal medyada ihanet haberlerini getirdi.

Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris’te beraber tatil yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, dün yine gündemdeydi. Önce Erçel’in gazetecilerin Yıldırım’la ilgili sorduğu sorulara son iki seferdir tek kelime etmemesi, dedikodu kazanını kaynattı.

Önceki gün ise yakışıklı oyuncunun yaptığı paylaşımlar, dedikoduları iyice alevlendirdi. Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için “Hande’yle ayrıldı” senaryoları yazılmaya başlandı.

FARKLI İDDİALAR VAR

Açıkgöz ile aile dostu olduğu konuşulan yakışıklı oyuncuyla ilgili eski defterler de açıldı. Kimileri çapkınlıklarıyla sosyal medyaya damga vuran Kaan Yıldırım’ın Hande Erçel’e ihanet ettiğini iddia ederken kimilerine göre ise Yıldırım ile Erçel, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı sürdürüyor…