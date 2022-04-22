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Samimi arkadaşım o yüzden oturdum

Samimi arkadaşım o yüzden oturdum
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22 Nisan 2022 - 14:53

İddialı sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz haftalarda konser esnasında bir hayranının kucağına oturmuştu. Gülşen’in, kucağına oturduğu o kişiyle çekilmiş samimi fotoğrafı ortaya çıktı.

Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 1

2016 yılında Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturan şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme geliyor.

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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 2

Daha önce Gülşen’in sahne kıyafetleriyle ilgili açıklama yapan Ozan Çolakoğlu, şöyle konuşmuştu:

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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 3

“Gülşen Hanım’ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum.”

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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 4

Sahne kıyafetleri ve cesur paylaşımlarıyla isminden sıkça söz ettiren Gülşen geçtiğimiz mart ayında verdiği konserde bir hayranının kucağına oturmuştu.

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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 5

O esnada seyircinin ise Gülşen’in kalçasına tokat atması dikkat çekmişti.

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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 6

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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 7

Gülşen’in kucağına oturduğu kişinin Beymen’de Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalışan Tolga Sezgin olduğu ortaya ortaya çıkmıştı.

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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 8

Gülşen kucak konusunda yapılan eleştirilere “Canım sıkıldı, arkadaşımın kucağına oturdum” diyerek nokta koymuştu.

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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 9

Ancak bugün flaş bir görüntü ortaya çıktı.

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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 10

SAMİMİ FOTOĞRAF KARESİ GÜNDEM OLDU

Snob Magazin’in haberine göre; haftalar sonra bu kez Gülşen ile Tolga Sezgin’in birlikte çekilmiş samimi karesi gündeme bomba gibi düştü.

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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 11

Bir giyim mağazasında çekilen bu fotoğrafın tarihi bilinmiyor.

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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 12

İşte o kare…

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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 13
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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 14

YAKIN DOST OLDUKLARI BİLİNİYOR

Gülşen ile Tolga Sezgin’in yakın dost oldukları ifade edilmişti.

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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 15

Gülşen’in basına yansıyan bu fotoğrafa ilişkin ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 16
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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 17
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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 18
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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 19
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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 20
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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 21
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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 22
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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişiyle samimi kareleri ortaya çıktı! - Sayfa 23
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