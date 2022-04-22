Samimi arkadaşım o yüzden oturdum

İddialı sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz haftalarda konser esnasında bir hayranının kucağına oturmuştu. Gülşen’in, kucağına oturduğu o kişiyle çekilmiş samimi fotoğrafı ortaya çıktı.
2016 yılında Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturan şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme geliyor.
Daha önce Gülşen’in sahne kıyafetleriyle ilgili açıklama yapan Ozan Çolakoğlu, şöyle konuşmuştu:
“Gülşen Hanım’ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum.”
Sahne kıyafetleri ve cesur paylaşımlarıyla isminden sıkça söz ettiren Gülşen geçtiğimiz mart ayında verdiği konserde bir hayranının kucağına oturmuştu.
O esnada seyircinin ise Gülşen’in kalçasına tokat atması dikkat çekmişti.
Gülşen’in kucağına oturduğu kişinin Beymen’de Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalışan Tolga Sezgin olduğu ortaya ortaya çıkmıştı.
Gülşen kucak konusunda yapılan eleştirilere “Canım sıkıldı, arkadaşımın kucağına oturdum” diyerek nokta koymuştu.
Ancak bugün flaş bir görüntü ortaya çıktı.
SAMİMİ FOTOĞRAF KARESİ GÜNDEM OLDU
Snob Magazin’in haberine göre; haftalar sonra bu kez Gülşen ile Tolga Sezgin’in birlikte çekilmiş samimi karesi gündeme bomba gibi düştü.
Bir giyim mağazasında çekilen bu fotoğrafın tarihi bilinmiyor.
İşte o kare…
YAKIN DOST OLDUKLARI BİLİNİYOR
Gülşen ile Tolga Sezgin’in yakın dost oldukları ifade edilmişti.
Gülşen’in basına yansıyan bu fotoğrafa ilişkin ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.