Bodrum’da Sıla kuyruğu

Pop müziğin en sevilen kadın sanatçılarından Sıla, yaz turnesine hız

kesmeden devam ediyor. Konserden konsere koşan sanatçı, önceki akşam

Bodrum Antik Tiyatro’ya akın eden hayranlarıyla unutulmaz bir konser

yaşattı.

KerkiSolfej organizasyonu ve Kral Pop Medya sponsorluğundaki

konserinin biletleri saatler öncesinden tükenirken, hayranları Bodrum

Antik Tiyatro’nun girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Konser boyunca

tüm şarkılarına eşlik eden Sıla hayranlarının sesleri Bodrum’da

yankılandı. Çok sevilen yeni şarkısı ‘Mesela’ya coşkuyla eşlik eden

dinleyici, sanatçıyı alkış yağmuruna tuttu. Sıla Bodrum konserinin

hemen ardından 6 Temmuz’da vereceği Çeşme konserini milli takımızın

çeyrek finale yükselmesi ve Hollanda ile olan maçı nedeniyle 2

Ağustos’a ertelemişti. Sanatçı yaz boyunca çeşitli illerde

düzenlenecek konserlerde sevenleriyle şarkılar söylemeye devam edecek.