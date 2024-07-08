Bodrum’da Sıla kuyruğu

Pop müziğin en sevilen kadın sanatçılarından Sıla, yaz turnesine hız
kesmeden devam ediyor. Konserden konsere koşan sanatçı, önceki akşam
Bodrum Antik Tiyatro’ya akın eden hayranlarıyla unutulmaz bir konser
yaşattı.
KerkiSolfej organizasyonu ve Kral Pop Medya sponsorluğundaki
konserinin biletleri saatler öncesinden tükenirken, hayranları Bodrum
Antik Tiyatro’nun girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Konser boyunca
tüm şarkılarına eşlik eden Sıla hayranlarının sesleri Bodrum’da
yankılandı. Çok sevilen yeni şarkısı ‘Mesela’ya coşkuyla eşlik eden
dinleyici, sanatçıyı alkış yağmuruna tuttu. Sıla Bodrum konserinin
hemen ardından 6 Temmuz’da vereceği Çeşme konserini milli takımızın
çeyrek finale yükselmesi ve Hollanda ile olan maçı nedeniyle 2
Ağustos’a ertelemişti. Sanatçı yaz boyunca çeşitli illerde
düzenlenecek konserlerde sevenleriyle şarkılar söylemeye devam edecek.