ŞIVGA GEREZ’DEN ÜZEN HABER: KANSERLE MÜCADELEDE

Türk televizyon tarihine damga vuran “Kurtlar Vadisi” dizisinde canlandırdığı “Cerrahpaşalıların Ablası” karakteriyle hafızalara kazınan Şıvga Gerez, uzun süredir gözlerden uzak sakin bir hayat sürüyordu. Ekranlardan uzak kalan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü: Şıvga Gerez’e kanser teşhisi kondu.

“KANSELLER SAVAŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR”

Gerez, sosyal medya paylaşımında sağlık durumuna dair şu ifadeleri kullandı:

“Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz biiznillah.”

Bu sözleriyle moralini yüksek tuttuğunu belirten sanatçı, tedavi süreci öncesinde saçlarını kazıttığını da duyurdu. Paylaştığı fotoğraf ve mesaj, takipçileri arasında duygusal anlara neden oldu.

HAFIZALARA KAZINAN BİR KARAKTER

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı “Cerrahpaşalıların Ablası” karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Şıvga Gerez, o dönemin en dikkat çeken kadın karakterlerinden biriydi. Güçlü ve otoriter duruşuyla hatırlanan Gerez, yıllar sonra tekrar gündeme gelmesiyle birlikte hayranlarından yoğun destek mesajları aldı.

METAFİZİK VE PARAPSİKOLOJİ UZMANLIĞINA YÖNELMİŞTİ

Oyunculuk kariyerine ara verdikten sonra farklı bir yolda ilerleyen Gerez, son yıllarda metafizik ve parapsikoloji uzmanı kimliğiyle televizyon programlarına konuk oluyordu. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden kişisel gelişim ve spiritüel konularda takipçileriyle etkileşim kuruyordu.

SANAT VE EKRAN DÜNYASINDAN DESTEK YAĞIYOR

Şıvga Gerez’in hastalığını duyurmasının ardından hem sanat camiasından hem de sosyal medyadan çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi. Takipçileri, “Güçlü kal, abla”, “Cerrahpaşalıların ablası bu savaşı da kazanır” gibi ifadelerle desteklerini dile getirdi.

Şıvga Gerez’in kanserle mücadelesi sürerken, kamuoyundan gelen destek mesajları da moral kaynağı oluyor. Sevenleri ve hayranları, sanatçının en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyor.