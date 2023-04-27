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Can Tanrıyar’ın Muhammed Yakut ile ilişkisi… Tehdit, şantaj ve asparagas haber!

Can Tanrıyar’ın Muhammed Yakut ile ilişkisi… Tehdit, şantaj ve asparagas haber!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Nisan 2023 - 13:58
Gazeteci Serdar Akinan’ın, YouTube’da yayınladığı videolarla gündem olan Muhammed Yakut’un arkasındaki isim olduğunu ileri sürdüğü magazinci Can Tanrıyar gözaltına alındı. Can Tanrıyar’ın gözaltına alındığını usta gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından duyurdu.
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