‘Şahmeran’ ekibi arka kapıdan kaçtı, Burak Deniz yakalandı!
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’i buluşturan ‘Şahmeran’ dizisinin çekimleri bitti. Önceki akşam bir mekanda buluşarak kutlama yapan ve sonrasında arka kapıdan çıkmaya çalışan ekipten Burak Deniz, görüntülenmekten kurtulamadı. Deniz’in, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısındaki tavrı ise dikkat çekti.
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Birlikte bir projede rol alan Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz önceki akşam bir mekanda buluşup yemek yedi.
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Kutlama geccesinde sahneye çıkarak tüm set ekibine emekleri için teşekkür konuşması yapan Serenay Sarıkaya’nın, telefonla çekilmemesi şartıyla sahnede şarkı söylediği de öğrenildi.
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Mekan çıkışı basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenen oyuncular, alkollü oldukları için mekanı arka kapıdan terk etmek istedi. Bu sırada objektiflere takılmaktan kurtulamayan Burak Deniz, basın mensuplarının hayırlı olsun temennileri için “Sağ olun arkadaşlar” demekle yetindi.
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Geçtiğimiz günlerde çantasını taşıdığı Şahika Ercümen’in sevgilisi olup olmadığı sorulunca bozulan ünlü oyuncu, basın mensuplarına sert bir bakış atarak aracına bindi.