1 Birlikte bir projede rol alan Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz önceki akşam bir mekanda buluşup yemek yedi.

2 Kutlama geccesinde sahneye çıkarak tüm set ekibine emekleri için teşekkür konuşması yapan Serenay Sarıkaya’nın, telefonla çekilmemesi şartıyla sahnede şarkı söylediği de öğrenildi.

3 Mekan çıkışı basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenen oyuncular, alkollü oldukları için mekanı arka kapıdan terk etmek istedi. Bu sırada objektiflere takılmaktan kurtulamayan Burak Deniz, basın mensuplarının hayırlı olsun temennileri için “Sağ olun arkadaşlar” demekle yetindi.