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Breaking Bad dizisinin yıldızı oyunculuğu bırakıyor

Breaking Bad dizisinin yıldızı oyunculuğu bırakıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Haziran 2023 - 15:24

Emmy ödüllü Bryan Cranston, 2026 yılında oyunculuğu bir süre bırakacağını açıkladı.

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