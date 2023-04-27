Şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi... Dere taştı, sele kapılan otomobil sürüklendi

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından birçok kentte etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde dün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağışın ardından Ayıboğan Deresi taştı. Taşan derenin oluşturduğu sel sularına kapılan bir otomobil sürüklendi. İzmir’de şiddetli yağmur nedeniyle rögar kapakları taştı, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. İzmir’de bir sitenin hoparlörlerinden uzun süre siren sesi çaldı. Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ise 45 dakika süren sağanak yağış sonrası çevre yolunda bazı araçlar yağmur sularının içinde kaldı.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde dün gün boyu süren yağmur gece etkisini arttırdı. Yüksek kesimlerdeki Bigadiç ve Kepsut ilçeleri yağmurdan olumsuz etkilendi. Bigadiç’teki Ayıboğan Deresi, kuvvetli yağışla birlikte taştı. Dere kenarında park halindeki bir otomobil taşkında sürüklenerek minibüse çarptı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. İlçenin Atatürk Caddesi’nde ise 5 iş yerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından taşkın nedeniyle dereye dönen cadde ve sokaklardaki sular da çekildi.

KÖPRÜNÜN AŞINAN AYAĞI YAN YATTI, TABLİYESİ KIRILI, ÇÖKTÜ

Kepsut ilçesindeki Kille Deresi üzerinde bulunan 2 köprüden birinde ise çökme meydana geldi. Bigadiç bölgesinden toplanan suların altından geçtiği Kille Köprüsü beton ayağının aşınma nedeniyle kayarak yan yattı. Ayakların üzerindeki tabliye kırılarak çöktü. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AFAD ve Karayolları Bölge Müdürü bölgede incelemede bulundu. Yan yana bulunan iki köprüden biri trafiğe kapatılırken, akış tek köprü üzerinden verildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Balıkesir-Kepsut yolunun 19’uncu kilometresinde Kepsut ilçe merkezi girişinde bulunan Kille Köprüsü’nde çökme meydana geldi. Aşırı yağışın sebep olduğu köprü ayağının oturması sonucunda tabliyede yaşanan çökmede yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Trafik gidiş geliş olarak yeni yapılan köprü üzerinden verilmekte. Trafik yönünden gerekli tedbirler alınmıştır. Yapımı tamamlanarak kısa süre önce trafiğe açılan Kille Köprüsü’nde, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nce inceleme yapılarak gerekli çalışmalara başlatılacaktır” denildi.

İZMİR’DE MOTOKURYE ÇALIŞANLARI MAHSUR KALDI

İzmir’de sağanak yağışın ardından kentin birçok cadde ve sokaklarında oluşan su birikintisi, sürücüler, motokurye çalışanları ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nce İzmir için yapılan uyarının ardından sağanak dün gün boyunca aralıklarla etkisini gösterdi. Akşam saatlerde etkisini iyice artıran sağanak nedeniyle Gazi Bulvarı, Çınarlı, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi gibi trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da saçak altlarında ve kapalı mekanlarda uzun süre yağışın dinmesini bekledi. Motokurye çalışanları ise kentin birçok yerinde mahsur kaldı.

UYARI SİRENLERİ ÇALDI

Şiddetli yağmur nedeniyle Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi 2047 sokakta bulunan rögar kapakları taştı, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, mahallede bulunan bir sitenin hoparlörlerinden uzun süre siren sesi çaldı. Site sakinlerine taşan rögar kapaklarının araçlara zarar vermemesi için uyarılarda bulunuldu. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, çalan siren sesi evlerinin pencerelerine çıkan mahalleliyi ürküttü.

AYDIN’DA ARAÇLAR YAĞMUR SULARININ İÇİNDE KALDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde etkili olan ve 45 dakika süren sağanak yağış sonrası çevre yolunda bazı araçlar yağmur sularının içinde kalırken, araç sahipleri ise çaresizce araçlarının kurtarılmasını bekledi.

Meteorolojinin Aydın için kuvvetli yağış uyarısının ardından Kuşadası’nda dün akşam saatlerinde Sağanak Yağış etkili oldu. İlçe genelinde etkili olan sağanak yağış 45 dakika boyunca etkisini gösterirken, bazı yollar göle döndü. Çevre yolunda ise iki otomobil biriken yağmur sularının içine gömüldü. Araç sürücüleri ise araçlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Araç sahipleri yarı bellerine gelen suda dakikalarca otomobillerinin kurtarılmasını bekledi.

Bölgeye gelen bir trafik polisi ise tıkanan yağmur suyu kanalını açmak için uğraş verirken, suya gömülen araçları kurtarmak için bir iş makinesi yardıma koştu.

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