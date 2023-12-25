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Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Aralık 2023 - 16:45

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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