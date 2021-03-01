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Şeyma Subaşı’dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı?

Şeyma Subaşı’dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı?
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09 Aralık 2021 - 14:58

Şeyma Subaşı’dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı?

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı’nın eski karısı Şeyma Subaşı, son günlerde Las Vegas’ta vakit geçiriyor. İddialı bir kıyafetle objektif karşısına geçen Şeyma Subaşı, frikik vermemek için mini eteğini elindeki çantasıyla kapattı.

Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı? - Sayfa 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu defa Los Angeles gecelerinden yaptığı paylaşımla olay yarattı.

Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı? - Sayfa 2

Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya devam eden Şeyma Subaşı, Las Vegas’tan paylaşım yaptı.

Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı? - Sayfa 3

Şeyma Subaşı, iki kez ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Amerika turuna devam ediyor.

Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı? - Sayfa 4

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı iş insanı, Şeyma Subaşı ile birlikte özel helikopterle Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Ulusal Parkı’nı gezdi.

Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı? - Sayfa 5

Güzel isim bu kez sevgilisiyle birlikte akşam gezmeye çıktı.

Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı? - Sayfa 6

İddialı bir elbise tercih eden Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı? - Sayfa 7

Şeyma Subaşı’nın mini elbisesiyle verdiği pozlarını, “En romantik kaçamağa dönüşen spontane bir gezi” notuyla paylaştı.

Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı? - Sayfa 8

Şeyma Subaşı’nın paylaştığı kareler kısa süre içerisinde takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı? - Sayfa 9

Öte yandan güzel ismin frikik vermemek için çantasıyla elbisesini kapattığı görüldü.

Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı? - Sayfa 10

İşte Şeyma Subaşı’nın o paylaşımları…

Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı? - Sayfa 11
Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı? - Sayfa 12
Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı? - Sayfa 13

Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı? - Sayfa 15

Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı? - Sayfa 17

Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı? - Sayfa 22

Şeyma Subaşı'dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı? - Sayfa 32

 

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