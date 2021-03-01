Şeyma Subaşı’dan cesur tercih! İddialı elbisesiyle frikik vermemek için bakın ne yaptı?
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı’nın eski karısı Şeyma Subaşı, son günlerde Las Vegas’ta vakit geçiriyor. İddialı bir kıyafetle objektif karşısına geçen Şeyma Subaşı, frikik vermemek için mini eteğini elindeki çantasıyla kapattı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu defa Los Angeles gecelerinden yaptığı paylaşımla olay yarattı.
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya devam eden Şeyma Subaşı, Las Vegas’tan paylaşım yaptı.
Şeyma Subaşı, iki kez ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Amerika turuna devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Mısırlı iş insanı, Şeyma Subaşı ile birlikte özel helikopterle Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Ulusal Parkı’nı gezdi.
Güzel isim bu kez sevgilisiyle birlikte akşam gezmeye çıktı.
İddialı bir elbise tercih eden Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Şeyma Subaşı’nın mini elbisesiyle verdiği pozlarını, “En romantik kaçamağa dönüşen spontane bir gezi” notuyla paylaştı.
Şeyma Subaşı’nın paylaştığı kareler kısa süre içerisinde takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Öte yandan güzel ismin frikik vermemek için çantasıyla elbisesini kapattığı görüldü.
İşte Şeyma Subaşı’nın o paylaşımları…