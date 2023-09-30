Büşra Pekin’in değişimi, sosyal medyada gündem oldu: “Artık tanıyamıyoruz, kimsiniz?”

Oyuncu, Büşra Pekin, bir kez daha yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirdi. Oyuncunun sosyal medyada paylaştığı yeni imajına yorum yağdı.

Birçok ünlü gibi önce estetik modasına uydu ardından saçını kısa kestirip sarıya boyatan oyuncu Büşra Pekin, son hâlini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

41 yaşındaki Büşra Pekin’in görüntüsüne binlerce yorum geldi. Bazı takipçileri ünlü ismin yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da “Bu sen misin?” diye sordu.