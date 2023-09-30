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Büşra Pekin’in değişimi, sosyal medyada gündem oldu: “Artık tanıyamıyoruz, kimsiniz?”

Büşra Pekin’in değişimi, sosyal medyada gündem oldu: “Artık tanıyamıyoruz, kimsiniz?”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Eylül 2023 - 16:07

Oyuncu, Büşra Pekin, bir kez daha yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirdi. Oyuncunun sosyal medyada paylaştığı yeni imajına yorum yağdı.

Büşra Pekin'in değişimi, sosyal medyada gündem oldu: "Artık tanıyamıyoruz, kimsiniz?" - Sayfa 1

Birçok ünlü gibi önce estetik modasına uydu ardından saçını kısa kestirip sarıya boyatan oyuncu Büşra Pekin, son hâlini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Büşra Pekin'in değişimi, sosyal medyada gündem oldu: "Artık tanıyamıyoruz, kimsiniz?" - Sayfa 2

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

41 yaşındaki Büşra Pekin’in görüntüsüne binlerce yorum geldi. Bazı takipçileri ünlü ismin yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da “Bu sen misin?” diye sordu.

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Büşra Pekin'in değişimi, sosyal medyada gündem oldu: "Artık tanıyamıyoruz, kimsiniz?" - Sayfa 3

İşte Büşra Pekin’in değişimine gelen bazı yorumlar:

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Büşra Pekin'in değişimi, sosyal medyada gündem oldu: "Artık tanıyamıyoruz, kimsiniz?" - Sayfa 4
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Büşra Pekin'in değişimi, sosyal medyada gündem oldu: "Artık tanıyamıyoruz, kimsiniz?" - Sayfa 5
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Büşra Pekin'in değişimi, sosyal medyada gündem oldu: "Artık tanıyamıyoruz, kimsiniz?" - Sayfa 6
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Büşra Pekin'in değişimi, sosyal medyada gündem oldu: "Artık tanıyamıyoruz, kimsiniz?" - Sayfa 7
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Büşra Pekin'in değişimi, sosyal medyada gündem oldu: "Artık tanıyamıyoruz, kimsiniz?" - Sayfa 8
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Büşra Pekin'in değişimi, sosyal medyada gündem oldu: "Artık tanıyamıyoruz, kimsiniz?" - Sayfa 9
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Büşra Pekin'in değişimi, sosyal medyada gündem oldu: "Artık tanıyamıyoruz, kimsiniz?" - Sayfa 10
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Büşra Pekin'in değişimi, sosyal medyada gündem oldu: "Artık tanıyamıyoruz, kimsiniz?" - Sayfa 11
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Büşra Pekin'in değişimi, sosyal medyada gündem oldu: "Artık tanıyamıyoruz, kimsiniz?" - Sayfa 12
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Büşra Pekin'in değişimi, sosyal medyada gündem oldu: "Artık tanıyamıyoruz, kimsiniz?" - Sayfa 13

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