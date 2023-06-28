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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla’da kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla’da kıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Haziran 2023 - 15:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Muğla’nın Marmaris ilçesinde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi’ndeki Okluk Millet Camii’nde kıldı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğlada kıldı

 

Namazı, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazı sonrası AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, milletvekilleri, Cumhur İttifakı’na ait Muğla’daki 7 belediye başkanı ve partililer ile bayramlaşıp, bir süre sohbet etti.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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