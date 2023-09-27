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Balıkesir açıklarında 52 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında 52 kaçak göçmen kurtarıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Eylül 2023 - 11:07

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 52 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 52 kaçak göçmen kurtarıldı. Kurtarılan kaçak göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartıldı.

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