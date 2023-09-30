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100 bin TL’nin sahibi kim oldu? Büyük ödülü Sergen mi, Barbaros mu aldı?

100 bin TL’nin sahibi kim oldu? Büyük ödülü Sergen mi, Barbaros mu aldı?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Eylül 2023 - 16:04

MasterChef’te cuma akşamlarının vazgeçilmezi ödül oyunu büyük heyecana sahne oldu. All Star’da yoluna devam eden iddialı yarışmacılar bu kez de ödül oyununda karşı karşıya geldi. İşte sonuçlar…

100 bin TL’nin sahibi kim oldu? Büyük ödülü Sergen mi, Barbaros mu aldı? - Sayfa 1

MasterChef’te ödül oyununu kazanan isim belli oldu. TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşan MasterChef All Star’da ödül oyunu iki ayrı etaptan oynandı. İlk etapta yarışmacılar peynir tabaklarıyla düello yaparken En başarılı tabaklara imza atan Barbaros, Kıvanç, Sergen, Barış, Tolga, Azize, Cemre, Tahsin, Dilara ikinci tura kaldı.

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100 bin TL’nin sahibi kim oldu? Büyük ödülü Sergen mi, Barbaros mu aldı? - Sayfa 2

İkinci tura kalan yarışmacılar “Sıfır Atık” ile yaratıcı tabaklar hazırladı. Mehmet, Somer ve Danilo Şef’in değerlendirmesi sonrası diğer yarışmacılardan daha başarılığı tabağa imza atan beş isim oldu. Gecenin sonunda üçüncü olan isim Esra oldu. MasterChef’ All Star’da son ikiye Barbaros ve Sergen kaldı.

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100 bin TL’nin sahibi kim oldu? Büyük ödülü Sergen mi, Barbaros mu aldı? - Sayfa 3

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef’ta cuma akşamları yarışmacılar eleme stresinden uzak ödül oyunu heyecanı yaşıyor. İki etaptan oluşan oyunun ilk turunda yarışmacılar dünya mutfağından ve Türk mutfağından seçtikleri peynir çeşitleriyle tabaklar hazırladı.

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100 bin TL’nin sahibi kim oldu? Büyük ödülü Sergen mi, Barbaros mu aldı? - Sayfa 4

Sergen-Eren ikilisi Obruk Peyniri, Kerem- Barbaros- Manchego Peyniri, Uğur-Barış Ezine Peyniri, Azize-Batuhan Sürk Peyniri, Kıvanç-Metin Gorgonzolo Peyniri, Tolga-Eda Keş Peyniri, Ayaz-Dilara ise Permasan peyniri ile yaratıcı tabaklar çıkardı.

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100 bin TL’nin sahibi kim oldu? Büyük ödülü Sergen mi, Barbaros mu aldı? - Sayfa 5

Mehmet, Somer ve Danilo Şef’in değerlendirmesi ise geceye damga vurdu. En başarılı tabaklara imza atan Barbaros, Kıvanç, Sergen, Barış, Tolga, Azize, Cemre, Tahsin, Dilara ise ikinci etapta yarışmaya hak kazandı.

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100 bin TL’nin sahibi kim oldu? Büyük ödülü Sergen mi, Barbaros mu aldı? - Sayfa 6

100 bin TL’lik ödül oyununu kazanmak için tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar ikinci etapta “Sıfır Atık” Konsepti ile tabaklar hazırladı.

Barbaros, Tolga, Barış, Esra Sergen en başarı 5 tabağa imza atan isimler oldu.

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100 bin TL’nin sahibi kim oldu? Büyük ödülü Sergen mi, Barbaros mu aldı? - Sayfa 7

Şeflerin değerlendirmesi sonrası üçüncü isim Esra, ikinci Sergen ve 100 bin TL’lik ödülü Barbaros kazandı.

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100 bin TL’nin sahibi kim oldu? Büyük ödülü Sergen mi, Barbaros mu aldı? - Sayfa 8

PAZAR GÜNÜ ELEME HEYECANI YAŞANACAK
MasterChef’ta ana kadroya şampiyonların da katılmasıyla yarışma formatı giderek zorlaştı. Ustalık isteyen tabaklara imza atan yarışmacılar eleme potasında yer almamak için başarılı işler yapmaya çalışıyor.

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