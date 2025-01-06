BUŞEHR’DE KORKUTAN 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Buşehr, İran’ın önemli petrol ve gaz üretim bölgelerinden biri olup, bu tür doğal afetlere karşı hazırlıklı olmasına rağmen, bölgedeki yer hareketlerinin zaman zaman ciddi zararlara neden olabiliyor. İran’ın farklı bölgelerinde sıkça yaşanan depremler, ülkenin yer aldığı aktif tektonik kuşağın etkisiyle devam ediyor.

Konuya ilişkin yerel yönetimlerin ve afet müdahale ekiplerinin, hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtilirken, yetkililer halka dikkatli olmalarını ve önceden alınan güvenlik önlemlerine uymalarını tavsiye ediyor. Depremin etkileri, ilerleyen saatlerde yapılacak incelemelerle daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

İran’ın Güneyinde Şiddetli Deprem: 5.2 Büyüklüğünde Sarsıntı Meydana Geldi

İran’ın güney bölgesinde yer alan Buşehr eyaletinde, 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinin yaptığı açıklamaya göre, deprem, Buşehr eyaletine bağlı Cem kenti yakınlarında, yerel saatle 20.29’da gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 5.2 olarak ölçülürken, sarsıntının yerin 20 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

İran’ı Sarsan Deprem: Buşehr’de 5.2 Şiddetinde Korkutan Sarsıntı

Henüz depremle ilgili olarak herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bölgedeki yetkililerin, olası zararlara yönelik incelemelerini sürdürdüğü ifade ediliyor. Depremin hissedildiği alanlarda panik yaşanırken, yerel halkın güvenliği için önlemler alınmaya devam ediliyor.

Buşehr eyaleti, İran’ın güney kıyılarında yer alıyor ve bu bölge, zaman zaman yer kabuğundaki hareketliliklerden dolayı depremlerle karşılaşabiliyor. Bu tür sismik etkinlikler, özellikle yerleşim alanlarının yakınlarına denk geldiğinde, ciddi riskler oluşturabiliyor.

Kaynak: medyaradar