FENERBAHÇE VE KASIMPAŞA U19 TAKIMLARIYLA SAHADA!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadele öncesi iki kulüpten de dikkat çeken kararlar geldi. Her iki takımın da maça U19 takımlarıyla çıkma ihtimali spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Kasımpaşa’nın Kararı Net

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Kasımpaşa, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanacak maça U19 takımıyla çıkma kararı aldı. Bu karar, Fenerbahçe’nin maça çıkıp çıkmayacağına bakılmaksızın kesin olarak alındı. Daha önce Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile oynadığı Türkiye Kupası 5. tur maçında U19 takımını sahaya sürmüş ve bu karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak gruplara kalmayı başarmıştı.

Fenerbahçe’den de U19 Kararı İddiası

Barış Yurduseven’in aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe de aynı şekilde Türkiye Kupası’ndaki Kasımpaşa maçına U19 takımıyla çıkmayı planlıyor. Geçen sezon Türkiye Kupası şampiyonu olan Sarı-Lacivertliler, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile oynadığı bir maçta da U19 takımıyla sahaya çıkmış ve ikinci dakikada sahadan çekilmişti. Bu olay, spor dünyasında büyük tartışmalara yol açmıştı.

Kasımpaşa ve Fenerbahçe’nin Kararlarının Arkasında Ne Var?

Kasımpaşa’nın TFF ile yapılan görüşmeler sonrası kupa maçlarına katılma konusunda ikna edildiği ancak genç takımla sahaya çıkma kararını kesinleştirdiği biliniyor. Fenerbahçe’nin ise Türkiye Kupası’na yönelik tutumu hâlâ belirsizliğini koruyor. Sarı-Lacivertliler’in bu kararı, takımın yoğun fikstürünü hafifletmek ve as kadronun dinlenmesini sağlamak amacıyla almış olabileceği düşünülüyor.

Tepkiler ve Tartışmalar Büyüyor

Fenerbahçe ve Kasımpaşa’nın U19 takımlarıyla sahaya çıkma kararları, futbolseverler arasında tartışmalara neden oldu. Birçok taraftar bu durumun kupa prestijini zedelediğini savunurken, bazıları genç oyuncuların bu sayede tecrübe kazanabileceğini belirtti. TFF’nin bu duruma nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/