KERİMCAN DURMAZ’A YASA DIŞI BAHİS GÖZALTISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yasa dışı bahis” yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ünlü DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, dün gece bulunduğu adreste gözaltına alındı.

Savcılık Soruşturması ve Gözaltı Kararı

Milyonlarca takipçisi olan Durmaz hakkında, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapmak ve bu tür etkinliklerde DJ olarak sahne almak iddialarıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Durmaz’ın yasa dışı bahis sitelerinden birinin tanıtımı için düzenlenen bir konserde görev aldığı gerekçesiyle gözaltı kararı verdi. Dün gece telefon sinyallerinden yeri tespit edilen Kerimcan Durmaz, bulunduğu adreste gözaltına alındı.

Fenomenlere Yönelik Soruşturmalar Sürüyor

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi tanınmış isimlerin de adının geçtiği yasa dışı bahis soruşturması, sosyal medya fenomenlerini ve ünlüleri de kapsamaya devam ediyor. Daha önce bu tür olaylarla gündeme gelen bazı fenomenler yargılanırken, savcılığın yasa dışı bahis bağlantılarını daha da genişleteceği ifade ediliyor.

Yasa Dışı Bahisin Reklamı İddiası

Soruşturmaya göre, Durmaz’ın yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığı bir organizasyonda sahne alması, savcılık tarafından inceleme altına alındı. Yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu iddia edilen bu tür etkinliklerin, sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşarak yasa dışı faaliyetlerin yayılmasına neden olduğu savunuluyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Kerimcan Durmaz’ın gözaltına alınmasının ardından soruşturmanın seyri merakla bekleniyor. Savcılığın, yasa dışı bahisle ilişkili diğer fenomen ve ünlülere yönelik soruşturmalarını da genişletebileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili Kerimcan Durmaz’dan veya avukatından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/