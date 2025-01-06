MELANIA TRUMP’IN HAYATI BELGESEL OLUYOR

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın eşi, First Lady Melania Trump’ın hayatını konu alan bir belgesel yapımı için çalışmalara başlandığı açıklandı. Çekimleri Aralık 2024’te başlayan belgeselin, 2025 yılının ikinci yarısında sinemalarda ve Amazon Prime Video’da yayımlanması planlanıyor.

“EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR PERDE ARKASI”

Amazon tarafından hakları satın alınan belgesel, Melania Trump’ın hayatına “eşi benzeri görülmemiş bir perde arkası bakışı” sunmayı hedefliyor. Melania Trump, belgeselde baş yapımcı olarak da görev alacak.

Amazon Prime Video sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bu gerçekten eşsiz hikayeyi dünya çapındaki milyonlarca müşterimizle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz,” ifadelerini kullandı.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA TARTIŞMALI İSİM: BRETT RATNER

Belgeselin yönetmenliğini, 2017 yılında cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Brett Ratner üstleniyor. Bu durum, belgeselin şimdiden tartışmalara yol açmasına neden oldu.

MELANIA TRUMP’IN KARİYERİ VE BELGESELİN İÇERİĞİ

Belgesel, Melania Trump’ın First Lady olarak geçirdiği dönem, modellik kariyeri ve kişisel hayatını kapsamlı bir şekilde ele alacak. Ayrıca, Trump’ın siyasi hayatındaki rolü ve aile içindeki etkisi de incelenecek. Belgesel, Melania Trump’ın kısa bir süre önce yayımlanan ve çok satanlar listesine giren anı kitabının ardından gelen ikinci büyük medya projesi olarak dikkat çekiyor.

JEFF BEZOS VE TRUMP İLİŞKİLERİNE YAKIN TAKİP

Belgeselin bir diğer dikkat çeken yanı, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Donald Trump arasındaki ilişkilere yönelik detaylar. Bezos’un, Trump’ın yemin törenine yaptığı bağışlar ve etkinliklere katılımı, belgeselin odak noktalarından biri olabilir.

MELANIA TRUMP BELGESELİ NEYİ VAAT EDİYOR?

Proje, Trump ailesinin perde arkasındaki hikayelerini merak eden izleyicilere hitap ediyor. Melania Trump’ın hayatının bilinmeyen yönlerini açığa çıkaracak olan belgesel, hem eleştiri hem de merak konusu olmaya şimdiden aday.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/