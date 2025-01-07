KARGO KUTUSUNDA BULUNAN YAVRU GORİL İÇİN 20 BİNİN ÜZERİNDE İSİM ÖNERİSİ!

İstanbul Havalimanı’nda bir kargo kutusunda bulunan nesli tükenmekte olan gorilla gorilla türündeki yavru goril, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı isim arayışıyla Türkiye’nin gündemine oturdu. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya yoğun ilgi gösterildi ve yavru goril için 20 binin üzerinde isim önerisi yapıldı.

Kaçak Kargo Operasyonunda Bulundu

22 Aralık 2024’te Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı bir kargoyu incelemeye aldı. Yapılan operasyon sonucunda, kargo kutusunda bir yavru goril ele geçirildi.

Koruma altına alınan yavru goril, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından rehabilitasyona alındı. Yetkililer, yavru gorilin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve İstanbul’daki bir hayvanat bahçesinde gözlem altında tutulduğunu belirtti.

Sosyal Medyada Rekor Katılım

Tarım ve Orman Bakanlığı, goril yavrusu için isim önerilerini toplamak üzere bir kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuru, kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Halktan gelen “Fişek”, “Mahzun” ve “Garip” gibi isim önerileri dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı ise kendi biriminin kısa adı olan “KİM” ismini önererek, yavru gorile isim verilmesine katkıda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da kampanyaya destek verdi ve koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun yazdığı mektubu paylaştı. Mektupta, yavru goril için “Umut” ismi önerildi ve “Her canlının sevgi dolu bir yuvada büyümesi dileğiyle ismi Umut olsun” ifadelerine yer verildi.



İsim Oylamayla Belirlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, isim önerilerinin bir hafta içinde toplanacağını ve en çok önerilen isimlerin halk oylamasına sunulacağını açıkladı. Oylama sonucunda en fazla tercih edilen isim, yavru gorilin resmi adı olarak duyurulacak.

Doğa Koruma Bilincini Artırıyor

Yavru gorilin dramatik kurtuluş hikayesi ve isim arayışı, toplumda doğa koruma bilincinin artmasına katkıda bulundu. Yetkililer, bu operasyonun hayvan haklarına olan duyarlılığı güçlendirdiğini ve benzer çalışmaların süreceğini vurguladı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/