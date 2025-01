82. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Los Angeles’ta düzenlenen 82. Altın Küre Ödülleri’nde kazananlar belli oldu. Sinema ve televizyon dünyasının yıldızları, prestijli ödüllerle taçlandırıldı.

Sinema dalında The Brutalist en iyi drama filmi seçilirken, Adrien Brody aynı yapımdaki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. En iyi kadın oyuncu ödülü ise I’m Still Here filmiyle Fernanda Torres’e verildi. Müzikal/komedi dalında Emilia Perez öne çıkarken, Demi Moore (The Substance) ve Sebastian Stan (A Different Man) bu kategorideki oyunculuk ödüllerini aldı. En iyi yönetmen ödülü, The Brutalist filmiyle Brady Corbet’e gitti.

Televizyon kategorisinde Shogun, drama dizisi dalında ödül kazanırken, Anna Sawai en iyi kadın oyuncu seçildi. Mini dizilerde Baby Reindeer ödül alırken, Jodie Foster (True Detective: Gece Ülkesi) ve Colin Farrell (The Penguin) oyunculuk ödüllerini kazandı. Yardımcı rollerde Jessica Gunning (Baby Reindeer) ve Tadanobu Asano (Shogun) ödüle layık görüldü. Müzikal/komedi dizisi dalında The Bear ile Jeremy Allen White en iyi erkek oyuncu seçildi.

Sinematik başarıda Wicked, orijinal şarkıda Emilia Perez’den “El Mal” ödül kazandı. İngilizce olmayan en iyi film yine Emilia Perez oldu.

Altın Küre, Hollywood’un yıldızlarını bir kez daha bir araya getirerek görkemli bir geceye imza attı.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/