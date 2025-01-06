SURİYE’DE BİR TOPLU MEZAR DAHA BULUNDU: 1500 CESET ORTAYA ÇIKARILDI

Suriye’de devrik lider Beşşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından ülke genelinde arama tarama çalışmaları devam ediyor. Halep’in Nakkarin köyünde, rejim tarafından öldürüldüğü düşünülen 1500 sivilin kalıntılarının bulunduğu toplu mezar ortaya çıkarıldı.

TOPLU MEZARLAR ÜLKE GENELİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte, geçmişte işlenen suçlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Nakkarin köyündeki mezarın yanı sıra, geçtiğimiz günlerde Humus’un Hola bölgesinde de benzer bir toplu mezar bulunmuştu.

Uluslararası sivil toplum kuruluşlarına göre Suriye’de halen keşfedilmemiş birçok toplu mezar olduğu düşünülüyor.

KORKUNÇ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR

Uluslararası Af Örgütü’nün raporlarına göre, özellikle Şam’daki Sednaya Hapishanesi’nde sistematik işkencelerle öldürülen binlerce kişi toplu mezarlara gömüldü. Uydu görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri, rejim tarafından gerçekleştirilen infazların boyutlarını gözler önüne seriyor.

136 BİNDEN FAZLA KİŞİ ALIKONULDU

Suriye İnsan Hakları Ağı’na (SNHR) göre, 2011’den bu yana Esad rejimi tarafından 136 binden fazla kişi alıkonuldu ve 15 binden fazlası işkence sonucu hayatını kaybetti. Kaybolanların akıbetini öğrenme çabaları ise sürüyor.

TADAMON’DAKİ İNFAZLAR UNUTULMUYOR

Şam’ın Tadamon Mahallesi’nde rejim unsurlarınca gerçekleştirilen toplu infazlarda en az 41 sivil öldürülmüş, bu görüntüler 2022 yılında ortaya çıkmıştı. Bu olay, rejimin vahşetini bir kez daha hafızalara kazımıştı.

TOPLU MEZARLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Toplu mezarlardaki cesetlerin çıkarılması ve kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor. Bu süreç, kayıpların aileleri için bir umut ışığı olmayı sürdürüyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/