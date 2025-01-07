FATİH TERİM’E ARABİSTAN’DA 70 SANİYE YETTİ: AL-SHABAB İLE MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab’ın başına geçen Fatih Terim, takımının başında çıktığı ilk resmi maçta harika bir performansa imza attı. Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde Al-Feiha karşısında mücadele eden Al-Shabab, maça fırtına gibi başladı ve henüz 2. dakikada öne geçti.

70 Saniyede Gelen Gol

Fatih Terim’in yönetimindeki Al-Shabab, dakikalar 1.10’u gösterirken Daniel Podence’nin sağ kanattan yapılan bir ortayı gole çevirmesiyle skoru 1-0 yaptı. Bu hızlı gol, Terim’in oyun stratejisinin sahada nasıl etkili olduğunu kanıtladı.

Fark 2’ye Çıktı

Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Al-Shabab, 33. dakikada Hamdallah’ın attığı golle farkı 2’ye çıkardı. Terim’in öğrencileri, kontrollü oyunlarıyla rakibine fırsat vermedi ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Hazırlık Maçlarında da Başarılı Performans

Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab, çeyrek final öncesi oynadığı hazırlık maçında da etkili bir performans sergilemişti. Damac Club ile karşılaşan Al-Shabab, bu mücadelede 4-1 galip gelerek güçlerini ortaya koymuştu. O maçta golleri Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah, Nawaf Al-Saadi ve rakibin kendi kalesine attığı bir gol oluşturmuştu.

Terim’in Başarılı Başlangıcı

Al-Shabab’ın çeyrek finalde elde ettiği bu zafer, Fatih Terim’in Suudi Arabistan’daki kariyerine güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı. Tecrübeli teknik direktör, maçın ardından oyuncularını tebrik ederek galibiyet sevincini ekibiyle paylaştı.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/