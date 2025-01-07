TANYELİ’DEN ENDİŞELENDİREN PAYLAŞIM: ‘ALLAH’A EMANET OLUN’

Pankreas kanseriyle mücadele eden Türkiye’nin ünlü oryantali Tanyeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Bir süredir hastane odalarında tedavi gören ve birçok operasyon geçiren Tanyeli, yeni bir ameliyata gireceğini duyurdu.

“Allah’a Emanet Olun”

Hastaneden yaptığı paylaşımda ünlü isim, “Maalesef demiyoruz, çok şanslıyız. Küçük bir operasyona giriyorum. Her şey düzeliyor ve çıkıyorum Allah’ın izniyle. Seviyorum sizi… Yarın doğum günüm ama hayatım hastaneyle ev arasında geçiyor. Allah’a emanet olun, kendinize iyi bakın” ifadelerini kullandı.

Tedavisi Devam Ediyor

Daha önce yılbaşını evinde çocuklarıyla geçireceğini belirten Tanyeli, tedavi sürecinin olumlu gittiğini ancak sık sık dinlenmesi gerektiğini söylemişti. Takipçileri ise Tanyeli’nin paylaşımı sonrası geçmiş olsun dileklerini iletti ve bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/