BANKALARDAN EFT ÜCRETLERİNE DEV ZAM: 2025 TARİFESİ AÇIKLANDI

Bankalar tarafından para transfer işlemlerinde uygulanan EFT (Elektronik Fon Transferi) ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeler, 2025 yılı itibarıyla tüm bankalar için geçerli olacak şekilde düzenlendi.

2025 EFT Ücretleri ve Zam Oranları

Bankaların para transferi işlemlerinde uygulayacağı yeni ücretler şu şekilde belirlendi:

6.300 TL’ye kadar olan transferler:

4,43 TL’den 6,39 TL’ye yükseldi.

4,43 TL’den yükseldi. 6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki transferler:

8,86 TL’den 12,79 TL’ye çıkarıldı.

8,86 TL’den çıkarıldı. 304.800 TL üzerindeki işlemler:

159,97 TL komisyon alınacak.

Zamlar Enflasyon Oranına Göre Belirlendi

2024 yılında açıklanan yüzde 44,38’lik enflasyon oranı, EFT ücretlerine yapılan zamların temelini oluşturdu. Tutar basamakları da aynı doğrultuda yeniden düzenlendi.

Müşteriler Tepkili

Yeni tarifelerin açıklanması, bankaların para transferi hizmetlerini sık kullanan bireyler ve işletmeler arasında tepkiye yol açtı. Özellikle yüksek tutarlı işlemlerde artan ücretlerin, kullanıcılar için ek bir maliyet oluşturacağı ifade ediliyor.

Alternatif Çözümler Aranıyor

Artan EFT ücretleri nedeniyle kullanıcıların, bankaların ücretsiz ya da düşük maliyetli transfer hizmetlerine yönelmesi bekleniyor. Bununla birlikte, bazı finansal teknoloji şirketleri ve dijital bankacılık uygulamaları, müşterilere daha uygun koşullar sunarak popüler hale geliyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/