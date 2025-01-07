BİN 616 YENİ HEKİM ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Türkiye’nin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere bin 616 yeni hekim ataması yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni atamaları duyurdu ve hekimlere başarılar diledi.

Sağlık Bakanı’ndan Açıklama: “Ülkemize Hayırlı Olsun”

Bakan Memişoğlu, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“1.616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum.”

“Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” sloganıyla hareket eden bakanlık, illerin sağlık ihtiyaçlarına göre atamaları gerçekleştirdiğini belirtti.

1928 Boş Kadro Aralık Ayında Açıklandı

Atama süreci, Sağlık Bakanlığı tarafından Aralık ayında duyurulan boş kadroların ilan edilmesiyle başladı. Toplamda 1928 hekim için açıklanan kadrolar arasında:

909 pratisyen hekim ,

, 1019 uzman hekim yer aldı.

Atamalar, Sağlık Bakanlığı’nın ilan ettiği takvim çerçevesinde gerçekleştirildi.

Atama Şartları ve Eş Mazereti Düzenlemesi

Bakanlık, eş mazereti başvurusunda bulunmayanlar için atamalarda geçerli olan kurallara dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre, sağlık ve can güvenliği mazereti hariç eş mazeretiyle atama talepleri, göreve başlanılan yerde en az bir yıl çalışılması şartına bağlandı.

Sağlık Hizmet Kalitesi Artıyor

Sağlık Bakanlığı, yapılan atamalarla Türkiye’nin dört bir yanında sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı hedefliyor. Bakanlık, bu kapsamda sağlık personeli sayısını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/