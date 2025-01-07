RTÜK’TEN PARA CEZASI: ‘ŞAKİR PAŞA AİLESİ’ DİZİSİNE İKİNCİ ŞOK!

Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan “Şakir Paşa Ailesi” dizisi, setinde yaşanan yangın felaketinin ardından ikinci bir şokla gündemde. RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde “mahrem alanların korunmadığı, çarpık ilişkiler ve cinsellik içeren unsurlar” bulunduğu gerekçesiyle yapımcı şirkete yüzde 3 oranında para cezası verdi. Bu karar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Set Yangını Sonrası Çekimler Yeniden Başladı

Dizinin çekimlerinin yapıldığı köşkte çıkan yangın, sette büyük maddi hasara yol açtı. Ancak yapım ekibi, harici mekân çekimlerine ara vermeden devam etti. Büyükada ve çevresinde gerçekleştirilen çekimlerle dizinin yapım süreci hız kesmeden sürdürüldü. Dizinin üçüncü bölümü, izleyicilerden tam not alarak reytinglerde büyük bir çıkış yakaladı.

RTÜK’ün Kararı Tepki Topladı

RTÜK tarafından verilen para cezası, dizinin hayranları arasında tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada ceza kararıyla ilgili farklı görüşler dile getirilirken, izleyiciler dizinin cesur sahnelerinin hikâyeye katkı sağladığını savundu. Bazı izleyiciler ise RTÜK’ün müdahalesini doğru bulduklarını belirtti.

Seyirciyi Bekleyen Sürprizler

Yapım şirketinin 12 Ocak Pazar günü izleyicilere özel bir sürpriz hazırlığında olduğu söylentileri, diziye olan ilgiyi artırdı. Dizinin senaristi Hande Altaylı, yeni bölümlerde izleyiciyi şaşırtacak detaylar üzerinde çalışıyor. Bu gelişme, “Şakir Paşa Ailesi”nin hikâyesinin daha da derinleşeceğine işaret ediyor.

Yıldız Kadrosuyla Dikkat Çekiyor

Türkiye’nin en başarılı oyuncularını bir araya getiren dizinin kadrosu, seyircilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Başrollerde Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz ve Meryem Uzerli gibi isimlerin yer aldığı yapım, yılın en çok izlenen dizilerinden biri haline geldi.

Dizinin Başarısı Devam Ediyor

RTÜK cezasına ve set yangınına rağmen “Şakir Paşa Ailesi”, izleyicilerden aldığı destekle güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Hikâyesi, oyunculuk performansları ve yapım kalitesiyle öne çıkan dizi, 2025 yılının en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/