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AVRUPA’DA ÖLÜMCÜL GRİP TÜRKİYE KAPILARINA DAYANDI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Avrupa genelinde hızla yayılan influenza B virüsü, Türkiye sınırlarına kadar ulaştı. Yılbaşı tatili sonrası patlak veren grip salgını, özellikle 15 yaş altı çocuklar ve 60 yaş üstü yetişkinleri etkilerken, ciddi komplikasyonlara yol açıyor.

FRANSA VE İSPANYA’DA HASTANELER ALARMDA

Fransa ve İspanya’daki hastaneler, influenza B’ye yakalanan hastaların başvurularıyla dolup taşıyor.

  • Fransa’da uzmanlar, ağır vakaların büyük çoğunluğunun aşılanmamış kişilerden oluştuğunu belirtti.
  • İspanya’da, hastanelerdeki yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

MACARİSTAN VE ROMANYA’DA SIKI TEDBİRLER

  • Macaristan: Budapeşte’de bazı hastanelerde maske zorunluluğu ve ziyaretçi yasakları getirildi.
  • Romanya: Geçtiğimiz hafta 4.100’den fazla vaka kaydedilirken, ölümler de yaşandı. Sağlık yetkilileri, okulların açılmasıyla vakaların daha da artacağını öngörüyor.

AŞILANMA ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Fransız doktorlar, aşılanmanın gripten korunmadaki hayati önemine vurgu yaparken, özellikle risk gruplarındaki kişilerin aşı olmaları gerektiğini belirtiyor. Salgının hızla yayılması nedeniyle Avrupa genelinde sağlık önlemleri artırılıyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

AVRUPA’DA ÖLÜMCÜL GRİP TÜRKİYE KAPILARINA DAYANDI
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