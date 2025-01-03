ABD’DE “MUHAMMED” EN POPÜLER 10 BEBEK İSMİ ARASINA GİRDİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2025 yılı itibarıyla “Muhammed” ismi, popüler bebek isimleri listesinde önemli bir sıçrama yaparak en popüler 10 isim arasına girmeyi başardı. Bu gelişme, Amerika’daki demografik değişimlerin ve kültürel çeşitliliğin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

“MUHAMMED” İSMİNİN YÜKSELİŞİ

ABD’deki bebek isimleri araştırmalarına göre, “Muhammed” ismi, 2025 yılı itibarıyla en çok tercih edilen isimler arasında kendine yer buldu. Birçok kültürde yaygın olarak kullanılan bu isim, son yıllarda özellikle Müslüman topluluklarının etkisiyle popülerliğini artırmış durumda. İstatistikler, “Muhammed” isminin hem erkekler hem de kızlar için tercih edilen popüler isimlerden biri haline geldiğini gösteriyor.

KÜLTÜREL DİVERSİTE VE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM

“Muhammed” isminin ABD’deki popülaritesinin artışı, ülkedeki kültürel çeşitliliğin ve nüfus yapısındaki değişimlerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda artan göçmen nüfusu ve özellikle Müslüman toplulukların etkisiyle, farklı kültürel isimler daha fazla yaygınlık kazandı.

BEBEK İSİMLERİNDE GLOBAL EĞİLİMLER

ABD’deki bebek isimleri listelerinde son yıllarda, farklı kültürlere ait isimlerin yükseldiği gözlemleniyor. “Muhammed”, dünyanın dört bir yanında yaygın olarak kullanılan bir isim olmasının yanı sıra, Amerika’daki farklı etnik grupların kültürel kimliklerini kutlama ve yansıtmada önemli bir yer tutuyor.

POPÜLER BEBEK İSİMLERİ LİSTESİ

ABD’deki 2025 yılı itibarıyla yapılan bebek isimleri araştırmalarında “Muhammed” isminin yanı sıra, diğer popüler isimler arasında “Liam”, “Olivia”, “Noah”, “Emma” ve “James” gibi isimler de öne çıkıyor. Bu isimler, özellikle geleneksel Amerikalı aileler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com