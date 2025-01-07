MELİS SEZEN TÜRK OYUNCULAR ARASINDA 1. SIRADA

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Melis Sezen, IMDb StarMeter listesinde dünya genelinde büyük bir başarıya imza attı. Sezen, 15 milyondan fazla kişi arasında 130. sırada yer alırken, Türk oyuncular arasında 1. sıraya yerleşti.

Sadakatsiz ile Yükselen Yıldız

Melis Sezen, geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı “Derin” karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Sezen, başarılı performansıyla hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor.

IMDb StarMeter’da Büyük Başarı

Şimdilerde ekranların sevilen dizisi Deha‘da “İmre” karakterine hayat veren Melis Sezen, dünya çapında oyuncuların popülaritesini değerlendiren IMDb StarMeter listesinde önemli bir başarıya ulaştı. Liste, oyuncuların projeleri, medya etkileşimleri ve sosyal medya görünürlükleri gibi faktörlere dayanarak hazırlanıyor.

Türk Oyuncular Arasında Zirvede

IMDb StarMeter sıralamasında dünya genelinde 130. sıraya yerleşen Melis Sezen, Türk oyuncular arasında ise 1. sıraya çıkarak önemli bir başarı elde etti. Sezen’in başarısı, Türk dizi ve sinema sektörünün uluslararası alandaki yükselişini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Uluslararası Görünürlük ve Projeler

Melis Sezen’in bu başarısı, kariyerinde yeni kapılar açabileceği gibi, Türk dizilerinin global platformlarda gördüğü ilgiyi de artırıyor. IMDb’nin değerlendirmelerinde projelerin başarısı, oyuncuların uluslararası görünürlüğü ve medya üzerindeki etkileri büyük rol oynuyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/