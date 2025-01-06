ABD’DE KAR ALARMI: 5 EYALETTE OLAĞANÜSTÜ HAL

ABD, son 10 yılın en şiddetli kış fırtınasına hazırlanıyor. Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Kar, buzlanma ve şiddetli fırtınalar nedeniyle toplamda 62 milyon kişi etkileniyor.

30 eyalet alarm durumunda, vatandaşlardan evde kalmaları istendi.

alarm durumunda, vatandaşlardan evde kalmaları istendi. 1500 uçuş iptal edilirken, 2000 uçuş ertelendi.

iptal edilirken, ertelendi. Okullar tatil, elektrik kesintileri ve ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne göre, bu fırtına son yılların en ağır kış şartlarını beraberinde getirecek.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/