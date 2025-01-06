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ABD’DE KAR ALARMI: 5 EYALETTE OLAĞANÜSTÜ HAL

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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ABD, son 10 yılın en şiddetli kış fırtınasına hazırlanıyor. Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Kar, buzlanma ve şiddetli fırtınalar nedeniyle toplamda 62 milyon kişi etkileniyor.

  • 30 eyalet alarm durumunda, vatandaşlardan evde kalmaları istendi.
  • 1500 uçuş iptal edilirken, 2000 uçuş ertelendi.
  • Okullar tatil, elektrik kesintileri ve ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne göre, bu fırtına son yılların en ağır kış şartlarını beraberinde getirecek.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/

ABD’DE KAR ALARMI: 5 EYALETTE OLAĞANÜSTÜ HAL
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