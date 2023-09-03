Burcu Esmersoy, rüya gibi bir törenle dünyaevine girdi! Gözyaşlarına hakim olamadılar…

Ünü televizyon sunucusu ve oyuncu Burcu Esmersoy, İtalya-Puglia’da Nazım Akmandil ile evlendi. İkili, tören esnasında duygularına hakim olamayarak mutluluk gözyaşları döktü.

Nazım Akmandil ve Burcu Esmersoy çifti, iki yıllık birlikteliklerinin ardından evlilik kararı almıştı.

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Üç kez düğün yapmayı planlayan çiftin ilk düğünü İtalya’da gerçekleşti.

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Güzel sunucu nikah töreni için tercih ettiği sade gelinliği ile adeta büyüledi.

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Güzelliği ve tarzıyla çok konuşulan gelin Esmersoy, yaşadığı duygusal dakikalarla da gündem oldu.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR Nikahtan önce birbirini ilk defa gelinlik ve damatlıla gören çift duygusal anlar yaşadı.

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Heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamayan burcu Esmersoy’a Nazım Akmandil de eşlik etti.

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İşte o anlar…

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“AŞK BU DEMEK” O anları gören kullanıcılar ‘Aşk bu demek’, ‘Aşık kadın aşık erkek böyle oluyor’, ‘Çok mutlu ol Burcu’, ‘Mutluluk gözlerinden okunuyor’ gibi yorumlarda bulundular.

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