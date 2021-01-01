Aşk Haberleri Hakkında İlk Kez Konuştu

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Tara de Vries, geçtiğimiz günlerde Sibel Can’ın konserine birlikte gittiği için adının aşk dedikodusuna karıştığı Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül hakkında ilk kez konuştu.

Sunucu ve model Tara de Vries, Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir moda çekimi için Nişantaşı’na geldiğini söyleyen sunucuya, arkadaşları eşlik etti. 2018 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında ‘Miss Turkey Universe 2018’ unvanına sahip olan Özlem Kaymaz‘ın kızı Vries, geçtiğimiz günlerde Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile çıkan aşk dedikodularına cevap verdi.