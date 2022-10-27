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Hadise’den yine çok konuşulacak paylaşım! Bornozunu giyip poz verdi…

Hadise’den yine çok konuşulacak paylaşım! Bornozunu giyip poz verdi…
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27 Ekim 2022 - 18:14
Mayıs ayında Çırağan Sarayı’nda Mehmet Dinçerler ile evlenen ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haftalarda ise Dinçerler’le olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın üzüntüsünü üstünden atmaya çalışan Hadise, göğüs dekolteli doğum günü pozuyla sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Güzel şarkıcı, bu defa bornozlu paylaşımıyla dikkat çekti.

Hadise’den yine çok konuşulacak paylaşım! Bornozunu giyip poz verdi… - Sayfa 1

İş insanı Mehmet Dinçerler ile olan evliliğini Eylül ayında noktalayan popçu Hadise, şimdilerde iddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Hadise’den yine çok konuşulacak paylaşım! Bornozunu giyip poz verdi… - Sayfa 2

Ünlü şarkıcı, bu kez kulisten bornozlu pozlarını paylaştı.

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Hadise’den yine çok konuşulacak paylaşım! Bornozunu giyip poz verdi… - Sayfa 3

Geçtiğimiz günlerde 37 yaşına giren Hadise, göğüs dekolteli doğum günü tarzıyla da adından söz ettirmişti.

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Hadise’den yine çok konuşulacak paylaşım! Bornozunu giyip poz verdi… - Sayfa 4

Öte yandan Hadise’nin devasa pastasının fiyatı da ortaya çıktı.

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Hadise’den yine çok konuşulacak paylaşım! Bornozunu giyip poz verdi… - Sayfa 5

Görkemli pastanın fiyatının 15 bin TL olduğu iddia edildi.

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Hadise’den yine çok konuşulacak paylaşım! Bornozunu giyip poz verdi… - Sayfa 6

Şimdilerde yeniden bekar bir kadın olan güzel şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

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Hadise’den yine çok konuşulacak paylaşım! Bornozunu giyip poz verdi… - Sayfa 7

Instagram’da 14 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadise, paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

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Hadise’den yine çok konuşulacak paylaşım! Bornozunu giyip poz verdi… - Sayfa 8

Hadise, son olarak bornozlu paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.

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Hadise’den yine çok konuşulacak paylaşım! Bornozunu giyip poz verdi… - Sayfa 9

İşte Hadise’nin bornozlu paylaşımı…

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Hadise’den yine çok konuşulacak paylaşım! Bornozunu giyip poz verdi… - Sayfa 10
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Hadise’den yine çok konuşulacak paylaşım! Bornozunu giyip poz verdi… - Sayfa 11
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Hadise’den yine çok konuşulacak paylaşım! Bornozunu giyip poz verdi… - Sayfa 12

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