Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Mehmet Ali Erbil tarzını değiştirdi, o halleri olay oldu! “66’lık çıtıra maşallah deyin…”

Mehmet Ali Erbil tarzını değiştirdi, o halleri olay oldu! “66’lık çıtıra maşallah deyin…”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
03 Eylül 2023 - 12:50

Ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil, yeni projesi için kamera karşısına geçti. Saçlarını boyatan Erbil, yeni tarzıyla dikkatleri üzerine topladı. Ünlü isme ’66lık delikanlı’ yorumları yapıldı.

Mehmet Ali Erbil tarzını değiştirdi, o halleri olay oldu! "66'lık çıtıra maşallah deyin..." - Sayfa 1

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, simsiyah boyattığı saçları ile gündem oldu. Boyadığı saçlarıyla oldukça gençleştiği görülen ünlü oyuncuya Mahmut Tuncer ve TikTok fenomeni Onur Sermik eşlik etti.

16

Mehmet Ali Erbil tarzını değiştirdi, o halleri olay oldu! "66'lık çıtıra maşallah deyin..." - Sayfa 2

Çalkantılı yaşamıyla devamlı olarak magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil, bu kez de yeni tarzıyla konuşuluyor.

26

Mehmet Ali Erbil tarzını değiştirdi, o halleri olay oldu! "66'lık çıtıra maşallah deyin..." - Sayfa 3

Bir proje için kamera karşısına geçen Erbil, simsiyah boyattığı saçları ile gündem oldu.

36

Mehmet Ali Erbil tarzını değiştirdi, o halleri olay oldu! "66'lık çıtıra maşallah deyin..." - Sayfa 4

Bilal Kalyoncu’nun ‘Film Fırıldak’ isimli yapımında rol alan Erbil’in hazırlık aşamalarını TikTok fenomeni Onur Sermik ‘Canım halam’ notuyla paylaştı.

46

Mehmet Ali Erbil tarzını değiştirdi, o halleri olay oldu! "66'lık çıtıra maşallah deyin..." - Sayfa 5

Ek olarak Mahmut Tuncer ve Mehmet Ali Erbil ile halay çektikleri görüntüleri paylaşan Sermik, yeni film için birlikte çalıştıklarını açıkladı.

56

Mehmet Ali Erbil tarzını değiştirdi, o halleri olay oldu! "66'lık çıtıra maşallah deyin..." - Sayfa 6

Fırıldak filminin ilk set gününden kareler paylaşan Erbil, yeni tarzıyla kullanıcılardan ’66’lık çıtıra maşallah deyin’, ‘Saç deyip geçmeyeceksin işte’, ‘Adam bir anda gençleşti’ gibi yorumlar aldı.

66

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burcu Esmersoy, rüya gibi bir törenle dünyaevine girdi! Gözyaşlarına hakim olamadılar…Burcu Esmersoy, rüya gibi bir törenle dünyaevine girdi! Gözyaşlarına hakim olamadılar…
Serdar Ortaç eski eşi Chloe’yi mahkemeye veriyor! “Kumarı benden çok sevdi” demiştiSerdar Ortaç eski eşi Chloe’yi mahkemeye veriyor! “Kumarı benden çok sevdi” demişti
Farah Zeynep Abdullah’a İtalya’dan ödülFarah Zeynep Abdullah’a İtalya’dan ödül
Ünlülere şantaj davasından kadrolu imam çıktı; ele geçirilecek hesapları belirleyip, satıyormuş!Ünlülere şantaj davasından kadrolu imam çıktı; ele geçirilecek hesapları belirleyip, satıyormuş!
Artı Gerçek yazarı gazeteci Doğan Özgüden trafik kazası geçirdiArtı Gerçek yazarı gazeteci Doğan Özgüden trafik kazası geçirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bursa’da orman yangını! 17 saatin ardından…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna karşı saldırıda vites yükseltti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’da Okan Buruk, tarihe geçti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den peş peşe sağanak uyarısı! İşte il il 3 Eylül hava durumu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kırıkkale’de uyuşturucu ele geçirildi: Tam 36 kilo
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray, Gaziantep deplasmanını rahat geçti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Esmersoy, rüya gibi bir törenle dünyaevine girdi! Gözyaşlarına hakim olamadılar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Ali Erbil tarzını değiştirdi, o halleri olay oldu! “66’lık çıtıra maşallah deyin…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metroda sürpriz Yılmaz Erdoğan konseri! Sesiyle büyük beğeni topladı
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’ndan Sabancı Ailesi’ne ‘geçmiş olsun’ ziyaretiEylül 2, 2023-9:15 pm
İstanbul Valiliği: Kentteki asayiş olayları düştüEylül 2, 2023-9:15 pm
İstanbul Valiliği uyardı: Hemen bize bildirin!Eylül 2, 2023-9:14 pm
Serdar Ortaç eski eşi Chloe’yi mahkemeye veriyor! “Kumarı benden çok sevdi” demiştiEylül 2, 2023-9:12 pm
A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu! 3 futbolcu ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecekEylül 1, 2023-4:08 pm
Putin ve Erdoğan’ın görüşeceği tarih belli oldu!Ağustos 31, 2023-2:10 pm
Galatasaray, Bayern’in genç yeteneğiyle anlaştı!Ağustos 31, 2023-2:08 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !