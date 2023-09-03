Mehmet Ali Erbil tarzını değiştirdi, o halleri olay oldu! “66’lık çıtıra maşallah deyin…”

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, simsiyah boyattığı saçları ile gündem oldu. Boyadığı saçlarıyla oldukça gençleştiği görülen ünlü oyuncuya Mahmut Tuncer ve TikTok fenomeni Onur Sermik eşlik etti.