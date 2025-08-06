MELİSA DÖNGEL’İN İTALYA POZLARI OLAY OLDU!

Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımları ve oyunculuk kariyeriyle gündemden düşmüyor. ‘Arka Sokaklar’, ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Sadakatsiz’ ve ‘Kirli Sepeti’ gibi başarılı projelerde yer alan genç oyuncu, bu kez reklam çekimi için kamera karşısına geçti.

Kamera Karşısında Beyaz Bikinisiyle Göz Kamaştırdı

Reklam çekimi sırasında tercih ettiği beyaz bikiniyle sosyal medyada adeta fırtına estiren Döngel, kusursuz fiziğiyle takipçilerini büyüledi. Cesur pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, oyuncunun zarif duruşunu ve özgüvenli tavrını övgü dolu sözlerle karşıladı.

Sosyal Medyada Etkileşim Rekoru Kırdı

Melisa Döngel’in beyaz bikinili paylaşımı, Instagram’da dakikalar içinde binlerce beğeniye ulaştı. Takipçileri, “Güzelliğin sınırı yok”, “Adeta bir tanrıça” gibi yorumlarla oyuncuya olan hayranlıklarını dile getirdi. Döngel’in estetik duruşu ve doğal güzelliği, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı.

Tatil Rotası: Bodrum’dan İtalya’ya

Reklam çekimi öncesinde iş insanı sevgilisiyle Bodrum’da yaz sezonunu açan Döngel, ardından rotasını İtalya’ya çevirdi. İtalya’da verdiği pozlar da sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hem tatil hem iş temposunu başarıyla sürdüren oyuncu, stil seçimleriyle de moda dünyasında adından söz ettiriyor.