Burcu Biricik’in kız kıza tatili

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Burcu Biricik (32), rol aldığı dizinin sezon finalinin yapmasının ardından eşi Emre Yetkin ile birlikte Çanakkale, Balıkesir ve İzmir’deki koylarda doğa tatili yapmıştı. Son olarak Marmaris Bozburun’a giden çiftin yolları orada ayrıldı.

Biricik, oyuncu arkadaşları Aydan Taş ve Ecem Özkaya ile Bodrum’da buluştu. Kız kıza tatil yapan Biricik ve arkadaşları Türkbükü’ndeki bir otelde görüntülendi

Yakın dostlar gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. İskelede bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyasında paylaşan oyuncu, akşam saatlerinde kahve içip sohbet etti. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden Biricik, oteline doğru geçti.

Ünlü oyuncu, eğlenceli tatilinden bu fotoğrafı paylaştı.