BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt fiyatlarına yönelik son gelişmeler, araç sahipleri için sevindirici bir haber sunuyor. Petrol fiyatlarının uluslararası piyasada düşüşe geçmesi, Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Bu indirimler, sürücülerin cebini rahatlatacak.

Benzin Fiyatına 2 Lira 6 Kuruş İndirim

7 Mart 2025 tarihinden itibaren benzin fiyatlarında 2 lira 6 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Bu indirimin ardından İstanbul’da benzinin litre fiyatı 45,39 TL olarak belirlenecek. İndirim, araç sahipleri için önemli bir maliyet avantajı sağlayacak.

Motorin Fiyatına 1 Lira 60 Kuruş İndirim

8 Mart 2025’ten itibaren motorin fiyatlarına da 1 lira 60 kuruşluk bir indirim gelmesi öngörülüyor. İstanbul’da motorinin litre fiyatı 46,65 TL’ye düşecek. Bu gelişme, özellikle ticari araç sahipleri için büyük bir tasarruf anlamına geliyor.

Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Nedeni

Petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda yaşanan ticaret belirsizlikleri ve arz-talep dengesindeki değişimlerle bağlantılı olarak yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı, 70 doların altına inerek Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarında ciddi bir iyileşmeye yol açtı.

Akaryakıt Fiyatlarının Hesaplanması

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında işlenmiş ürünlerin fiyat ortalamasına ve dolar kuru değişimlerine bağlı olarak belirleniyor. Dağıtım firmaları ise bu fiyatları kendi rekabetçi stratejileri ve yerel farklarla uyguluyor. Bu nedenle, aynı akaryakıt ürünü farklı şehirlerde küçük fiyat farklılıkları gösterebiliyor.

Sonuç olarak, benzin ve motorin fiyatlarındaki bu indirimler, sürücüler için önemli bir rahatlama sağlayacak ve ulaşım maliyetlerini düşürecek.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr