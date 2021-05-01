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Demet Müjdeli Haberi Verdi

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Demet Müjdeli Haberi Verdi
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26 Ağustos 2021 - 11:43
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Demet Akalın, Manavgat’taki orman yangınında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu’na verdiği sözü tuttu. Akalın, “Haftaya Fatma Teyze’min evini teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be” dedi.

Ünlü şarkıcı Demet AkalınManavgat‘taki orman yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu’nu evini yaptıracağını söylemişti.

EVİ TAMAMLANDI

Akdeniz ve Ege‘de devam eden yangınlardan birçok insana yardım eden şarkıcı, Fatma Öksüzoğlu’nun evinin bittiğini söyledi.

Demet Akalın Fatma teyze için kolları sıvamıştı! Müjdeyi verdi

“ÇOK GÜZEL OLDU”

Twitter’dan evin son halini paylaşan Akalın, “Haftaya Fatma Teyze’min evini ful teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be” diye yazdı. Akalın, o dönem yaşananlardan çok etkilenmiş, yardım derneği kuracağını açıklamıştı. Derneği için isim arayışlarına devam eden şarkıcıya, Sinan Akçıl da destek veriyor.

Demet Akalın Fatma teyze için kolları sıvamıştı! Müjdeyi verdi
Manavgat'taki yangında evini kaybeden Fatma Teyze için kolları sıvayan Demet Akalın, müjdeyi verdi

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